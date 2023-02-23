Louis Latour Chablis 2021有玻璃破裂風險　食安中心籲停飲

食物環境衞生署食物安全中心指，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，法國進口的Louis Latour Chablis 2021有玻璃破裂風險，呼籲市民如購入受影響批次產品應停止飲用，業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。



食物環境衞生署食物安全中心呼籲市民不要飲用Louis Latour Chablis（批次編號：2021L2216879）。（Louis Latour 網頁截圖）

食安中心發言人今日（23日）表示，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指法國進口的樽裝酒精飲品Louis Latour Chablis 2021因為有玻璃破裂風險，正進行回收。中心得悉事件後，已隨即聯絡進口商靈思概念有限公司跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。

發言人呼籲市民如購入受影響批次產品應停止飲用。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

產品名稱：Chablis 2021



品牌：Louis Latour



來源地：法國



容量：375毫升



批次編號：L2216879



進口商：靈思概念有限公司



發言人表示，該進口商已按中心指示將受影響產品停售、下架及展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線 2802 2818，查詢上述產品的回收事宜。中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。