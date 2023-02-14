City Super日本即食松茸飯無標明可能含椰子成分　食安中心叫停售

食物安全中心今日（14日）表示，一款City Super Limited由日本進口，名為「ONISIFOODS Instant Alpha Rice – Matsutake Mushroom」的預先包裝即食松茸飯，可能含有可引致過敏的椰子成分，但未有在食物標籤上標明。中心呼籲對椰子敏感的人士不要食用有關產品，業界亦應立即停止使用或出售有關產品。



「ONISIFOODS Instant Alpha Rice – Matsutake Mushroom」的預先包裝即食松茸飯可能含有可引致過敏的椰子成分。（City Super網上圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（14日）表示，一款進口預先包裝即食松茸飯可能含有可引致過敏的椰子成分，但未有在食物標籤上標明。食安中心呼籲對椰子敏感的人士不要食用有關產品，業界亦應立即停止使用或出售有關產品。

產品詳細資料：



產品名稱：ONISIFOODS Instant Alpha Rice – Matsutake Mushroom

品牌：ONISIFOODS

產地：日本

進口商：City Super Limited

淨重：每包一百克

此日期前最佳：2028年2月29日



曾於City Super旗下零售點出售 進口商已下架

中心發言人指透過食物事故監測系統，得悉美國食品藥品監督管理局發出通告，指上述產品可能含有椰子成分，但未有在食物標籤上標明而正在當地回收，得悉事件後隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進。初步調查發現，上述進口商曾進口受影響產品及在旗下零售點出售。該進口商已將受影響產品停售及下架，並展開回收。

發言人提醒椰子是致敏物，對此敏感的人士進食後，可能出現嘔吐、腹瀉、呼吸困難、皮膚發癢、出疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克。其他市民食用有關產品，一般不會受到影響。發言人呼籲對椰子敏感的人士不要食用有關產品。如食用上述產品後感到不適，應盡快求醫。業界如持有上述批次受影響產品，亦應立即停止使用或出售。