學校午膳供應商爆食安風波　資深食品安全顧問：只是冰山一角

學校午膳供應商「活力午餐」爆出食安風波，引起大眾關注。國際食品安全協會創會榮譽顧問、資深食物安全顧問張劉麗賢指，相關事件或涉溫度控制不恰當，並形容事件只是「冰山一角」，反映香港處理食物的工作人員忽略了對食品安全、及預防發生食物事故的認識，而香港的食物安全仍較外國多地落後，建議每個從事食物相關行業、「從農場到桌面」所有人員都可以修讀食物安全課程。



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國際食品安全協會創會榮譽顧問、資深食物安全顧問張劉麗賢接受訪問時表示，製作大量飯餐，食廠應是事前一日預先製作好，並經速凍處理，儲藏至翌日加熱，再送往學校，今次事件很大機會是因為食廠人手不足，令食物或在室溫環境放置一段長時間，細菌有機會高速繁殖，相信事件涉及溫度控制不恰當。

人手不足令食物放置長時間

她又指，食廠停擺一段時間，空氣中的細菌也有機會落在食具及其他設備上，不知道食廠在重新投入運作前有沒有進行深層清潔及消毒。而食廠是否備有足夠的工衣、鞋及髮網，避免員工出入工場引起交叉污染都值得關注。

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張劉麗賢表明，人手不足是問題，但即使有足夠人手，如他們對食物安全、或預防食物中毒的意識不足，「就算夠人手都冇用。」她形容今次事件只是「冰山一角」，反映香港處理食物的工作人員忽略了對食品安全、及預防發生食物事故的認識。

學生餐低價要削成本維持經營

她又提到，現時工資及食材價格都大幅飆升，但一個學生餐卻只賣15至25元的價錢，她反問：「你咁平，人哋要cut成本先維到皮，咁cut咩呢? 人手都唔使cut喇，根本都唔夠，咁食材質素就唔同咗。」她希望業界及學校未來都會思考這問題。

國際食品安全協會創會榮譽顧問、資深食物安全顧問張劉麗賢。（受訪者提供）

她續詳細解釋，引致食物中毒的細菌有很多種，包括沙門氏菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等，強調食物中毒輕則屙嘔肚痛，嚴重會死亡，又提到早在六、七年前，外國就曾發生過沙律菜有大腸桿菌，最後導致49人死亡的事件。除卻細菌，化學物（如三聚氰胺、蘇丹紅等）及外來物（如玻璃碎、頭髮等）都有機會帶來食物安全的危害。

英國法例要求接觸食物的人必須上食品安全課程

張劉麗賢憶述，早在1991年，英國實施法例要求每個接觸食物的人員必須上食品安全課程、並在通過考核獲發證書方可入行，她當時開始在英國不同地方教授當地華人相關課程，至1994年回流香港，發現香港食品安全的意識遠較外國多地都要落後，令她非常很驚訝，至現時政府也只要求食物業處所只需有一個人修畢食物衛生經理課程，便可獲發牌、續牌、或轉牌。

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未必每間公司提供培訓

多年來，張劉麗賢為不同食品廠設立食物安全系統，在大學、開班教授業界及政府部門相關知識，也有為食肆、食品廠等調查過食物中毒事件。她認為，做餐飲、食物行業的工作人員有重要角色，希望每個從事食物相關行業、「從農場到桌面」所有人員都可以修讀食物安全課程，「佢哋可以幫手維護公司品牌」。不過，她坦言現時始終不是法例要求必須做，未必每間公司都願意投放資源為所有員工提供相關培訓。

國際食品安全協會關注食品製造業的安全意識及認知，不時為業界提供講座，並設有標誌計劃，為不同機構提供發展食品管理系統框架及基礎，協助它們實踐食品安全管理。