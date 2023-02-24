手術燈掉落｜初步調查揭6枚固定螺絲全斷裂　23組燈存風險正停用

聯合醫院一間手術室的手術燈本月18日突然由天花塌下，跌落手術床上，碎片散落床上和地上，一名麻醉助理肩膊被撞傷，醫管局其後委託工程專家協助分析事件成因，亦已責成承辦商展開深入調查，以確定事件成因，並於完成後提交報告。醫管局今午公布調查初步結果，醫管局質素及安全總監黃立己醫生及專家顧問林超雄博士將會出席。



【15:46】專家顧問林超雄指，涉事手術燈6枚螺絲全斷，呈現「海灘紋」，屬金屬疲勞常見紋路，同時發現，其他Getinge同一型號的手術燈也有螺絲沒有扭緊或斷開。

【15:39】醫管局質素及安全總監黃立己表示，今日記者會原邀請了手術燈保養承辦商，但遺憾對方未能出席。醫管局聽取專家初步分析後，認為事故因承辦商維修保護出現問題，醫管局對其表現非常不滿意，會督促其交完整報告、善後處理及提出可行建議，並保留一切追究責任。

黃立己稱，醫管局不同處所有471支不同品牌手術燈，428組在手術室的吊塌，全面檢查，大部份安全，部份有潛在風險，除星期一公布左16組螺絲有風險，之後再發現7支在其他臨床處所包括病房有同類風險，全部由Getinge生產。

聯合醫院手術室上周六（18日）發生罕見意外，手術燈突然由天花塌下跌落手術床上，碎片散落床上和地上，其中一名麻醉助理肩膊被撞傷。醫管局早前表示，估計手術燈因不時郁動，螺絲出現鬆脫，導致組件受壓、斷裂，當中手術燈涉及6支螺絲。醫院手術燈墜下意外後，醫管局立即檢視全港公立醫院檢查發現至今有16支手術燈的螺絲可能有鬆脫風險。