聯合醫院手術燈｜社協指去年底美國已有失螺絲報告　促醫管局交代

聯合醫院手術室上周六（18日）一盞手術燈突然從天花塌下，社區組織協會幹事彭鴻昌今（21日）在電台節目表示，對事件感匪夷所思且不能接受，又稱他獲悉去年12月美國當局接獲報告，指涉事廠商一支手術燈螺絲失蹤，認為醫管局調查報告須交代是否有接獲相關匯報，當時有何跟進工作等，並應檢視是否應縮短保養年檢相隔時間。



彭鴻昌表示，對聯合醫院手術室一盞手術燈從天花塌下感匪夷所思且不能接受，並指幸好當時並無手術正進行，否則手術燈跌落會對其造成嚴重傷害，甚至有性命威脅。他稱事件反映裝置手術燈有安全風險，醫管局及相關廠商應嚴肅跟進、全面調查，又質疑事發兩個月前曾進行年檢維修：「但都冇發現有問題？年檢巡查係咪唔仔細？」

彭鴻昌促縮短檢查維修的相隔時間

他又表示，醫管局檢查50支同廠手術燈，結果連同出事手術燈，共16支有螺絲等問題，認為應檢視是否要縮短檢查維修的相隔時間，亦應考慮是否每次檢查要整個拆開觀察等。他又引述消息，美國當局去年12月接獲報告，指同廠手術燈有螺絲失蹤：「（醫管局）12月知，咁有冇跟進呢？」

社區組織協會幹事彭鴻昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

他續稱，除醫管局醫院外，一些私家醫院及私家日間手術中心亦應進行相關檢查，不同品牌、不同形號也應檢視，確保手術燈安全。他亦指，相信16間手術室暫停，其他手術室每日也已排滿手術，被延期的手術重新再排期，程序上或會有困難，冀醫管局盡快通知手影響病人，並留意有無同一聯網醫院可安排手術。