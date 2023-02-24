42歲男騙友人處理物業買賣被識破　公開對方資料　涉違起底罪被捕

一名女子去年初委託朋友，就內地的物業買賣問題，向地產代理公司追討款項後，懷疑受該朋友所騙，便阻止對方繼續行動。她隨後先後兩次，在網上被公布其姓名、身份證號碼、住址，以及其個人和女兒的照片。個人資料私隱專員公署今日（24日）表示，在新界拘捕一名42歲男子，涉嫌違反起底罪，被捕人現已獲准保釋候查。



2月24日，個人資料私隱專員公署在新界區拘捕一名42歲中國籍男子。（資料圖片）

被捕人士為一名42歲中國籍男子 ，他涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了她的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》第64(3A)條的規定。他現已獲准保釋，等待當局進一步調查。

被捕男子與主事主相識，案件發生在去年2月，女事主正處理內地物業買賣，在被捕男子的要求下，提供其身份證明文件及數份關於她購買物業的文件，以便對方代其向地產代理公司追討款項。事主在不久後，懷疑自己受騙，遂嘗試阻止被捕人士處理她的物業。

三個月後兩次在平台發布事主個資

三個月後，有人先後兩次，在網上平台發布包含事主個人資料的訊息，並對事主作出負面的評論。訊息中還夾附事主及其女兒的照片，以及事主的內地物業文件。事主被披露的個人資料包括事主的中文姓名、香港身份證號碼、回鄉證號碼、性別、出生日期、住址、部份手提電話號碼，以及她持有的內地物業的地址。

私隱專員公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年，並強調《私隱條例》亦適用於網上世界，呼籲市民在網上或社交媒體平台發布或轉載「起底」訊息前要三思，以免觸犯法例。