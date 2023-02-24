42歲男騙友人處理物業買賣被識破　公開對方資料　涉違起底罪被捕

撰文：林穎嫺
出版：更新：

一名女子去年初委託朋友，就內地的物業買賣問題，向地產代理公司追討款項後，懷疑受該朋友所騙，便阻止對方繼續行動。她隨後先後兩次，在網上被公布其姓名、身份證號碼、住址，以及其個人和女兒的照片。個人資料私隱專員公署今日（24日）表示，在新界拘捕一名42歲男子，涉嫌違反起底罪，被捕人現已獲准保釋候查。

2月24日，個人資料私隱專員公署在新界區拘捕一名42歲中國籍男子。（資料圖片）

被捕人士為一名42歲中國籍男子 ，他涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了她的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》第64(3A)條的規定。他現已獲准保釋，等待當局進一步調查。

被捕男子與主事主相識，案件發生在去年2月，女事主正處理內地物業買賣，在被捕男子的要求下，提供其身份證明文件及數份關於她購買物業的文件，以便對方代其向地產代理公司追討款項。事主在不久後，懷疑自己受騙，遂嘗試阻止被捕人士處理她的物業。

三個月後兩次在平台發布事主個資

三個月後，有人先後兩次，在網上平台發布包含事主個人資料的訊息，並對事主作出負面的評論。訊息中還夾附事主及其女兒的照片，以及事主的內地物業文件。事主被披露的個人資料包括事主的中文姓名、香港身份證號碼、回鄉證號碼、性別、出生日期、住址、部份手提電話號碼，以及她持有的內地物業的地址。

私隱專員公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年，並強調《私隱條例》亦適用於網上世界，呼籲市民在網上或社交媒體平台發布或轉載「起底」訊息前要三思，以免觸犯法例。

香港銀行學會洩11.3萬人個人資料　私隱專員公署發通知促糾正私隱專員公署：去年投訴個案按年增15%　處理2128宗「起底」個案給十九歲的我 ｜私隱專員公署主動聯絡英華女學校了解詳情私隱專員公署拘捕52歲女　因工作結怨學校附近貼起底街招高登討論區一批會員資料被放上暗網出售　私隱專員公署展開審查
個人資料私隱專員公署
起底