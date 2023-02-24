手術燈墮下｜醫管局對承辦商非常不滿　保留追究權或聯絡執法部門

聯合醫院手術室一組手術燈2月18日突然塌下，導致一名麻醉助理受輕傷。醫管局今（24日）交代初部調查結果，指涉事手術燈承辦商Getinge維修保養出現問題，醫管局質素及安全總監黃立己對承辦商表現非常不滿意，會督促其交完整報告、善後處理及提出可行建議，醫管局會保留一切追究責任權利，有需要時會聯絡執法部門。被問到事件醫管局是否完全沒有責任，黃立己未表示日後會聽從專家建議，確保承辦商會完成維修並加強突擊檢查。



141宗手術需要改期

在初步調查報告記者會，黃立己表示，因應風險，局方即時採用措施，加強保障安全。有潛在風險的23盞手術燈已全部停用並安排維修，當中11支已完成維修，另外4支會買新手術燈作替換，餘下未維修的手術燈希望可以在未來數日完成。他透露，事件令到141宗手術需要改期，但已安排快期予相關病人，會盡快做手術，現時已大致處理事件對病人影響。

全面更換Getinge手術燈螺絲 完成前加密檢查至每一至兩星期一次

黃立己又指，雖然其他Getinge生產的手術燈判定為安全，但考慮到螺絲可能有潛在風險，故已要求全面更換品牌底下的螺絲，並在更換完成前加密檢查至每一至兩星期一次。醫管局亦會將專家顧問林超雄的建議責成承辦商跟進，提升保養質素，會加強巡查及跟進，確保其有按時維修保養。

醫管局聽過林博士初步分析後，認為承辦商維修保護出現問題，醫管局對其表現非常不滿意，會督促其交完整報告、善後處理及提出可行建議，醫管局保留一切追究責任。 醫管局質素及安全總監黃立己

認為承辦商維修保護出問題 醫管局對其表現非常不滿意

他重申，醫管局非常重視事件，聽過專家初步分析指後，認為承辦商維修保護出現問題，醫管局對其表現非常不滿意，會督促其交完整報告、善後處理及提出可行建議，醫管局保留一切追究責任。另外，醫管局亦已向有關部門包括醫衞局、衞生署、勞工處報告，會督促承辦商跟進，有需要時會聯絡執法部門。

與承辨商跟進簽報告人士曾否受訓

被問到會如何追究責任，他表示，局方已保留有關手術燈的維修保養報告，會與承辨商跟進跟進簽報告同事是否受訓同事，加上局方與承辨商合約中要求承辦商有一定服務水平，而今次事件似乎未符合要求。

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檢查時間約45分鐘屬正常 醫管局：但結果點解係咁要跟進

他補充，翻查檢查紀錄，當中顥示維修人員有扭緊螺絲，亦有計下檢查時間，約為45分鐘左右，形容紀錄十分正常：「點解紀錄咁正常但結果係咁，係要跟進。」

承辦商過去安全表現為審批日後標書因素之一

至於未來會否禁止相關承辦商投標，他表示，決定承辦商除價錢外，過去表現亦是重要因素：「投標會視乎承辦商表現，再決定是否將標交他做。」記者會上醫管局被多次追問事件醫管局是否完全沒有責任，黃立己未有直面回答，僅指手術燈屬最低風險的醫療儀器，是靠承辦商做檢查，不會特別有技術人員覆核。他又重申，日後會聽從專家建議，確保承辦商會完成維修並加強突擊檢查。

燈係原廠生產，我哋用原廠公司保養，佢地有自己的培訓人員，系統培訓係完善嘅，得到咁結果好遺憾。 醫管局質素及安全總監黃立己

美國食品藥物管理局（FDA）早前接獲涉事手術燈承辦商Getinge報告，指涉事廠商一支手術燈螺絲失蹤，惟本港承辦商未有向醫管局呈報情況。黃立己今重申，由於個案僅為自願呈報，監管機構未有因而會發安全警視，故通報機制未有監測事件。

病人組織籲醫管局加緊抽查 倡暫停承辦商投標

社區組織協會幹事彭鴻昌同意，今次事件不能完全怪責醫管局，因很難預計用原廠保養也會出現同樣問題，惟他認為局方在事發後亦應加緊檢查，如定期抽查相關儀器安裝，以增加承辦商的壓力：「唔好令佢地覺得求其睇都無人Check（檢查）。」他又指，雖然美國食品藥物管理局（FDA）早前接獲涉事手術燈承辦商Getinge報告，為自願呈報，未到要發安全警視，惟如事態嚴重也有提示作用，認為醫管局及衞生署都要留意。

他認為，如確認是承辦商保養出問題，除非承辦商的產品是無可替代，否則應使用其他牌子的儀器。他亦建議，應暫停該承辦商投標，直至該承辦商可以顯示到其安全質素有改善：「要有明確影響到佢嘅商業行為。」