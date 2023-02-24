初選案｜官問誰是抗爭派　區諾軒點出何桂藍等3人　又問準唔準確

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊繼續，認罪的區諾軒今（23日）在西九龍法院（暫代高等法院）作供時，多次提及抗爭派，法官遂要區在16被告，逐一指出誰是抗爭派，區最後點出3人，分別為：鄒家成、何桂藍及余慧明，區期間又有補充指，何是思想較傾左翼的人，即經濟上追求社會平等，他說完犯人欄傳來笑聲，何桂藍亦大笑至掩咀。區隨即又說：「準唔準確？我好驚我標籤錯人。」



區諾軒作供指，初選於2020年7月11和12日舉行，除了5個地區選區，功能組別則只有區議會（第二）和衛生服務界。區指，曾考慮功能組別是否舉辦初選，最終只接納衛生服務界；至於區議會(第二)，區解釋因過往該界別有直選因素，所以在初選計劃以內。

區諾軒向法官解釋，指是企得較進步位置，亦很多元，如有本土及左翼之別。（余睿菁攝）

區指抗爭派企得較進步位置

區又指，曾於初選投票日出席一個競選活動，涉及一名抗爭派參選人。法官李運騰問，指區多次提及抗爭派，但未聽過區對抗爭派的解釋，又問是否和傳統泛民有別。區說初選投票日後有一個記者會，出席者標籤自己為抗爭派，李官追問區對抗爭派的理解，區說：「在民主派分類，佢哋企得較進步位置。」

本土派很多元包括本土及左翼

李官再問「進步」的意思，是否「激進」或「極端」？區回應：「佢哋都好多元。」之後更以不認罪的被告舉例，指「鄒家成係本土派」，又說本土派是其中一種諗法，他繼而舉另一例子，指何桂藍亦是抗爭派，但形容何：「係一個比較有左翼思想既人，佢在經濟上面追求社會公平。」區說完犯人欄多名被告起哄和大笑，何桂藍更大笑至掩咀。區隨即問：「準唔準確？我好驚我標籤錯人」。

區諾軒點上3名受審被告屬抗爭派。(詳看下圖)

16被告中點出3人屬抗爭派

法官陳慶偉之後逐一讀出16名被告名字，叫區指出他們是否屬抗爭派，並由林卓廷開始問起，區最終點出何桂藍、余慧明、鄒家成屬抗爭派，其他不認罪的被告則不是。

控方稱下周交代指控共謀者原則的證據

控方向區展示一個記者會的片段，著區認出何桂藍，李官認為控方先講了記者會的日子，再叫區認人的做法不恰當。

法官又就控方早前稱會引用「共謀者原則」，追控控方會依賴那些證據指證被告，及問控方甚麼時候可交代，控方稱下周一可以。此外，控方又指各被告控罪日期的第一天，即2020年7月1日已加入串謀犯上本案。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022