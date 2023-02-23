財政預算案｜不怕旅業復蘇輸新加坡　陳茂波：香港有真山好玩好多

財政預算案2023周三（22日）發表，財政司司長陳茂波今（23日）在電台節目被問及預算案對旅遊業幫助欠奉，也未如新加坡直接投資中小企時，表示旅客到香港旅遊與到新加坡不同：「我哋（香港）好玩好多，起碼我哋有真嘅山，又可經香港去內地玩。」陳茂波又認為，私營企業營運應跟隨市場規劃，政府只可在疫情初期出現「休克式衝擊」時以公帑直接援助。



▼2月22日 陳茂波公布財政預算案重點▼



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陳茂波今早接受多間電台訪問，解答有關新一份財政預算案的問題。有指香港未有針對旅遊業的復業基金，相反新加坡直接投資合共8.9億港元至中小企業，陳茂波被問到是否擔憂香港復蘇速度輸給其他國家時回應指，到香港旅遊與到新加坡旅遊是不可同日而語：「我哋（香港）好玩好多，起碼我哋有真嘅山，又可以經香港去內地玩。」

我哋（香港）好玩好多，起碼我哋有真嘅山，又可以經香港去內地玩。 財政司司長陳茂波

公帑支援企業是非常手段 陳茂波：疫情初期「休克式衝擊」時做法

他又說，政府動用公帑直接支援企業是非常時期手段，是在疫情初期面對「休克式衝擊」時的做法，並稱包括旅遊業在內有不少界別建議政府設復業基金，惟他認為私人市場做生意應跟隨市場規律，即自己投資、評估風險及取得回報。他說，目前政府推出的擔保貸款還款期長達10年，利率低於市場許多，「咁都計唔掂數要諗係咪值得做。」

▼財政預算案2023懶人包▼



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改善生活質素挽人才 冀一家大細參加「開心香港」活動

至於如何挽留人才，陳茂波稱正不斷努力改善生活質素，例如西九文化區、郊野公園等，冀近期香港與國際及內多恢復往來，在祥和社會下環境亦更舒適些，亦希望一家大細可參加「開心香港」活動。

勞動人口輸入方面，他認同輸入外勞是有必要及無可避免，但會小心及針對行業，例如目前院舍照顧員及建築界工人較短缺，又稱建造業議會正大力培訓人才，但培訓需時來不及應對需求，勞福局今年會展開人力測算。

▼2月22日 基層市民看財政預算案直播▼



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▼2月22日 陳茂波出席財政預算案記者會▼



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▼2月22日 陳茂波出席《財政預算案論壇》▼

