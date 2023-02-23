財政預算案｜不怕旅業復蘇輸新加坡　陳茂波：香港有真山好玩好多

撰文：何瑞芬
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財政預算案2023周三（22日）發表，財政司司長陳茂波今（23日）在電台節目被問及預算案對旅遊業幫助欠奉，也未如新加坡直接投資中小企時，表示旅客到香港旅遊與到新加坡不同：「我哋（香港）好玩好多，起碼我哋有真嘅山，又可經香港去內地玩。」陳茂波又認為，私營企業營運應跟隨市場規劃，政府只可在疫情初期出現「休克式衝擊」時以公帑直接援助。

▼2月22日　陳茂波公布財政預算案重點▼

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陳茂波今早接受多間電台訪問，解答有關新一份財政預算案的問題。有指香港未有針對旅遊業的復業基金，相反新加坡直接投資合共8.9億港元至中小企業，陳茂波被問到是否擔憂香港復蘇速度輸給其他國家時回應指，到香港旅遊與到新加坡旅遊是不可同日而語：「我哋（香港）好玩好多，起碼我哋有真嘅山，又可以經香港去內地玩。」

我哋（香港）好玩好多，起碼我哋有真嘅山，又可以經香港去內地玩。
財政司司長陳茂波

公帑支援企業是非常手段　陳茂波：疫情初期「休克式衝擊」時做法

他又說，政府動用公帑直接支援企業是非常時期手段，是在疫情初期面對「休克式衝擊」時的做法，並稱包括旅遊業在內有不少界別建議政府設復業基金，惟他認為私人市場做生意應跟隨市場規律，即自己投資、評估風險及取得回報。他說，目前政府推出的擔保貸款還款期長達10年，利率低於市場許多，「咁都計唔掂數要諗係咪值得做。」

▼財政預算案2023懶人包▼

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改善生活質素挽人才　冀一家大細參加「開心香港」活動

至於如何挽留人才，陳茂波稱正不斷努力改善生活質素，例如西九文化區、郊野公園等，冀近期香港與國際及內多恢復往來，在祥和社會下環境亦更舒適些，亦希望一家大細可參加「開心香港」活動。

勞動人口輸入方面，他認同輸入外勞是有必要及無可避免，但會小心及針對行業，例如目前院舍照顧員及建築界工人較短缺，又稱建造業議會正大力培訓人才，但培訓需時來不及應對需求，勞福局今年會展開人力測算。

▼2月22日　基層市民看財政預算案直播▼

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▼2月22日　陳茂波出席財政預算案記者會▼

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▼2月22日　陳茂波出席《財政預算案論壇》▼

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財政預算案中有何減稅扣稅措施？

財政司司長陳茂波在新一份財政預算案中宣布，寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅，上限$6,000；寬減2023/24年度首兩季差餉，住宅物業以每戶每季$1,000為上限，當局也建議由2023/24課稅年度起，增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額。另亦有其他派糖措施，包括延長交通津貼措施至今年10月底。

財政預算案中對樓市措施有何調整？

為減輕一般家庭首置負擔，特別是中小單位，新一份《財政預算案》將調低從價印花稅稅階，另外對其他現行「樓市辣招」維持不變。其他派糖措施詳情

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