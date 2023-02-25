財政預算案｜年中前推海運、空運人才培訓計劃　吸引年輕人入行

新一份財政預算案在本周三（22日）已公布，當中提及多項培訓海運及空運人才的計劃。運輸及物流局局長林世雄今（25日）在網誌表示，預料可以在今年上半年及年中分別推出「大灣區青年航空業實習計劃」及「海事人才培訓資助計劃」，有助培育海運及空運人才，吸引更多年輕人入行。



運輸及物流局局長林世雄今（25日）在網誌表示，局方會繼續和機管局、香港海運港口局和相關業界緊密合作，逐步落實「機場城市」發展策略、加強物流基建等，並在今年內提出行動綱領，以加快推動國際高端航運服務業發展。

林世雄：加強培訓海運及空運人才

對於財政預算案中宣布向「海運及空運人才培訓基金」注資兩億元，支援海運、航空及物流業的人才培訓，加強推動高端、高增值及智慧物流的發展；並鼓勵業界、大專院校及專業團體合作，藉推廣宣傳活動提升行業形象，以吸引更多年輕人入行。

林世雄。（鄭子峰攝）

林世雄表示，已擬備好通盤計劃，一方面優化基金之下一些現有的項目，另一方面將推出一些新舉措，確保相關撥款發揮最大效益，待香港海運港口局人力資源發展委員會和人力培訓三方專責小組審視全盤計劃後，預計今年年中可陸續推出。

大灣區青年航空業實習計劃 首年名額增至450個

至於海運方面，林世雄表示，預計可於今年中推出「海事人才培訓資助計劃」，有助培育更多本地海事律師。



另外，至於航空業發展，他表示去年的施政報告提到，香港國際航空學院將與內地航空培訓機構合作，推出「大灣區青年航空業實習計劃」，互派香港和內地的實習生到兩地機場實習，由於計劃的反應踴躍，首年名額會由300個增至450個，預計今年上半年推出。