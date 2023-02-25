警長涉收商人50萬元　作為代商人辦事的報酬　裁收受利益罪成

前警長涉代一名受收數人滋擾的商人向警方報料，並收取該商人50萬報酬，因而遭廉署控告收受利益等罪，案件今(25日)在區域法院裁決。暫委法官陳永豪指控方證明被告曾收款並有與涉案的商人聯絡，裁定警長罪成，並把案押後至3月18日判刑，以候被告的背景報告，被告期間須還柙。



被告李鴻發（52歲，警長），被控公職人員接受利益罪，及訂明人員接受利益的交替控罪。控罪指他於2019年7月5日，從麥智元接受50萬港元，作為他協助黃君游（又名Sam WONG）與警務處間辦理往來事務的報酬，即協助黃在一項收債事宜的調查。交替控罪指他同日在未得行政長官許可，接受麥提供的50萬元。被告1988年加入警隊，2008年晉升為警長，2020年3月起被停職。

被告李鴻發被裁定收受利益罪成。(資料圖片)

案情指，麥智元是被告長兄的舅仔，麥的生意拍檔黃君游涉金錢糾紛被人騷擾，報警後未獲受理。被告兄長著被告幫忙了解情況。

案發時駐守北角分區特遣隊的警員供稱，他當時負責調查收數案件，他在2019年被告曾向他提及疑涉及社團收數並有派陰屍紙等行為的資料，並叫他申報及交有組織及三合會調查科跟進，但被告後來又說不用，並稱其「老友」會報案。該警員指，被告當時提供的資料太少，不足以呈報，最後未有處理。

陳官今裁決指，根據控方證據，麥及黃2人確有透過WhatsApp訊息，要求被告提供協助，被告亦有收取麥於2019年4月25日發出的50萬元支票。被告亦有向同袍作查詢，認為控方已在毫無合理疑點下，證明被告干犯公職人員接受利益罪，因而裁定他罪成。

廉署發言人表示，署方一直與警方保持緊密合作，定期為各級警務人員提供誠信培訓，提醒他們必須嚴格遵守《防止賄賂條例》，切勿濫用職權、謀取私利。

案件編號：DCCC 688/2021