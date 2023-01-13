警員冒涉案者發電郵　訛稱拒助查令調查終結　行為失當罪成囚半年

警員調查偷竊案時，涉嫌偽造調查報告，訛稱涉案車輛女車主拒錄口供，更假冒該車主發電郵予其上司表明不會助查，導致案件終止。警員早前被裁定公職中行為失當罪成，裁判官曾宗堯今（13日）在東區法院判刑指，被告失當行為影響潛在的刑事案件及司法程序，打擊警隊威信，相信有計劃犯案，並非一時衝動，判被告入獄6個月。被告即申請保釋，最後獲准以2萬元擔保等候上訴。



被告温志煒（50歲），被控於2019年3月26日至6月4日期間，身為警務人員而作出不當行為，即虛假地在1宗案件的警察檔案調查報告，以及兩項紀錄中，指陳詩媚曾通知警方，她不會就1宗指稱的店舖盜竊案提供口供。

被告溫志煒被裁定行為失當罪成，被餋囚６個月，但准以２萬元保等候上訴。(資料圖片)

根據承認事實，該宗店鋪盜竊案疑犯犯案後疑登上一輛私家車，該車輛以陳的名義作登記，被告接手案件後便聯絡陳助查。

官斥被告行為打擊大眾對警隊威信

曾官指，控罪涉及公職人員違反政府及市民的信任，本案性質嚴重之處，被告行為影響潛在的刑事案件及司法程序，打擊大眾對警隊威信。被告不單向上司發放錯誤資料，更冒認事主發電郵，雖然只涉一宗案件，相信他不是衝動犯案，而是早有計劃。

曾官又稱，背景報告也不見被告有任何悔意，雖然辯方稱被告因本案受沉重影響，但認為他犯案時必已預見，看不到有因素要令法庭額外憐憫他，故判囚6個月。

案件編號：STCC3724/2021