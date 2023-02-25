理大衝突｜8人涉參與圍魏救趙行動　暴動罪成囚42至57月

2019年因反對修訂《逃犯條例》而引發連場示威，至同年11月大批示威者佔據理工大學，警方遂圍堵校園，之後有網民發起「圍魏救趙」，在各區聚集以分散警方注意力，其中8名在尖沙咀一帶被捕的人士，因暴動罪成，今(25日)在區域法院判刑。暫委法官葉啟亮稱，理大衝突是修例風波中最大規模的暴動之一，判8名被告中，早前認罪的6人囚3年半，兩名經審訊被定罪被告則分別入獄4年半及4年9個月。



案中另有3人潛逃

八名被告依次是陳卓賢（21歲）、張綽元（21歲）、張凱𦲀（22歲）、馮興榆（24歲）、黎鈞堯（28歲）、劉沛彥（24歲）、梁俊傑（25歲）及梁剛瑋（24歲），同被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街一帶參與暴動。陳卓賢及黎鈞堯經審訊後被裁定罪名成立。其餘6人均認罪。

本案另涉3名被告：陳亮儒（25歲）、鄭偉樂（19歲）、洪主龍（21歲），他們早前已潛逃，法庭已發出拘捕令。

2019年11月理大衝突期間，港九多區均有激烈衝突。(詳看下圖)

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事件加深不同政見人士的分歧

法官判刑指，案發時示威者人數眾多，他們與執法人員對峙，並曾投擲251枚汽油彈，現場火光熊熊。案發地點人煙稠密，除對公眾造成滋擾，亦加深不同政見人士的分歧。

示威者行為挑戰法治判監是唯一選擇

法官認為示威者的行為是挑戰法治，判即時監禁是唯一選擇。除黎鈞堯外，其餘被告都有裝備，明顯是有備而來，然而各被告仍相對年輕，信納他們一時衝動犯案，會酌情減刑。雖然事發距今已逾3年，但認為控方非不合理延誤，故判認罪的被告入獄42個月，黎鈞堯入獄54個月，陳卓賢入獄57個月。

案件編號：DCCC 755/2020