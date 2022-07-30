理大衝突｜4男女疑參與圍魏救趙行動　深宵厚福街被捕裁暴動罪成

理工大學於2019年11月，曾遭示威者佔領，並與警方在外圍地方發生擊裂衝突，當時有網民提出「圍魏救趙」，並建議在尖沙咀及佐敦一帶與警方糾纏，並有多人被捕。其中4名在凌晨時份在加拿分道與厚福街被捕的人士，否認參與暴動，案件今(30日)在區域法院裁決，法官指出，雖然控方未有直接證據指控4人當晚實質參與的情況，但憑他們的衣著裝束，以及他們所處的情況，認為他們並非無辜的過路人，而是與示威者群黨結集，裁定他們全部罪成，把案柙後至8月6日作求情及判刑。



4名被告：詹溢朗（侍應、18歲）、梁安生（建築工人、26歲）、、梁敬慈（推銷員、46歲）及梁安逸（文員、22歲），控罪指他們在2019年11月19日凌晨，在尖沙咀一帶參與暴動。

2019年11月18至19日凌晨，油尖旺區均有激烈街頭衝突。(詳看下圖)

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網上有呼籲圍魏救趙行動

案情指，眾被告被捕前2天，有示威者在理工大學內集結，警方在天文臺道與漆咸道南設防線封鎖理大，並藉新聞通告呼籲市民不要接近理大。未幾網上有人發起在尖沙咀及佐敦示威「圍魏救趙」，好讓理大內的示威者突破警方封鎖。

4被告均在厚福街一帶被捕

控方指當間警方在尖沙咀一帶展開驅散後，於厚福街仍有人向警方投擲汽油彈，警員追捕示威者至厚福街7A號一棟唐樓，發現梯間有被棄置的裝備，並在唐三樓拘捕詹，又在厚福街拘捕梁敬慈。約一小時後，警員在厚福街後巷一帶掃蕩，發現梁安生及梁安逸藏匿在後巷盡頭，梁安生有一對3M手套，及一隻防火燒焊手套，並發現有微量高度易燃的有機溶劑。

法官郭啟安在裁決時稱，現今的「非法集結」和「暴動」罪，其本質均具高度流動性，分析亦要著重「集結在一起」的元素。(資料圖片)

非法集結和暴動罪具高等流動性

法官郭啟安在裁決時指，控方在本案中，未有直接證據證明各被告有否及如何直接參與暴動，這亦是辯方主要抗辯的焦點，但法官指出，現今的「非法集結」和「暴動」的本質，均具高度流動性，其分析亦要著重「集結在一起」的元素。

凌晨在樓宇梯間出現不會是路過

雖然辯方力陳，各被告只是不幸地在錯誤的時空，與錯誤的人在一起，但法官在逐一分析各人被捕及身處現場的情況時，卻認為這說法不能成立，例如其中一名被告是在凌晨3時許在一樓宇內的梯間出現，認為這不會是不經意地「路過」，且樓宇內大量疑似示威者為擺脫嫌疑而棄置的物品。

帶裝備深宵留暴動現場不尋常

另有數名在後巷盡頭被發現的被告，他們均穿上深色衣物並有裝備，郭官認為，他們知道其裝束難以被視之為「過路人」，故一直躲藏在後巷。然而當厚福街曾一度是暴動衝突的據點，他們這身衣著出現，本身已極不歸常，當時更是深宵時份，只有一小店仍營業，任何心智成熟的成年人，為保自己安危，都不會想牽涉入該暴亂當中，再者，警方在後巷發現他們時，現場已回復平靜一段時間，若是過路人又怎會仍躲在後巷。最後裁定4名被告罪成。

同案的女被告馮煒恩（推銷員、27歲），早前已承認一項暴動罪。

案件編號：DCCC 94/2021