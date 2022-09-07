理大衝突｜5男女參與圍魏救趙行動裁暴動罪成　判入獄37至48月

2019年的反修例運動在11月進入白熱化階段，大批示威者佔領了理工大學，並在校外範圍與警方對峙，有網民發起「圍魏救趙」行動，呼籲在油尖旺一帶集結，有多區有多人聚集，並有多人被捕。其中4名在尖沙咀厚福街被捕的男女，雖然並未有發現他們曾有實質參與，但他們有穿深色衣物及有防毒面罩等用品，被裁定暴動罪成，4人與1名早前已認罪的女被告，今(7日)在區域法院判刑，法官郭啟安指，當晚的示威者接連向進行掃蕩的警員投擲燃燒彈，並想分散警力，妨礙警方執法，加重案件嚴重性，判刑須具阻嚇性，故判5名被告37至48個月。



5名被告：詹溢朗（侍應、18歲）、梁安生（建築工人、26歲）、、梁敬慈（推銷員、46歲）及梁安逸（文員、22歲），及早前認罡的馮煒恩（推銷員、27歲），全被控於2019年11月19日凌晨，在尖沙咀一帶參與暴動。馮煒恩早已認罪，獲減刑折扣後判囚37個月；其餘4名被告經審訊後裁定罪成者，梁安生及梁安逸為兄弟同被判囚48個月，餘下2人囚41個月。

2019年11月理大圍城情況。(詳看下圖)

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網上有呼籲圍魏救趙行動

案情指，眾被告被捕前2天，有示威者在理工大學內集結，警方設防線封鎖多條通往理大的道路，並透過新聞叫市民不要到理大附近範圍，惟網上有人卻發起相反論調，並呼籲各界人士在尖沙咀及佐敦聚集，實行「圍魏救趙」，希望能助理大內的示威者衝破警方防線，並有多人響應。

4被告均在厚福街被捕

警方在19日凌晨在尖沙咀一帶驅散，在厚福街發現有人投擲汽油彈，警員追至一棟唐樓，發現梯間有被棄置的裝備，並在唐三樓拘捕詹，又在厚福街拘捕梁敬慈。約一小時後，在一條後巷的盡頭發現梁安生及梁安逸。梁安生有一對3M手套，及一隻防火燒焊手套，並發現有微量高度易燃的有機溶劑。

官不信是無辜路過的市民

法官郭啟安裁決時指，雖然控方未證眾被告當日曾作過任何實質行為，但指他們在當日的形勢，在凌晨3時許大部份店舖已關閉時，仍在那一帶出現，且都穿著與示威者相似的裝束，加上他們見到警察時的反應，認為他們不會是碰巧路過的無辜市民，裁定他們全部罪成。

當日暴動目的是分散警力營救理大的人

法官判刑時指，各被告均有良好背景，部份更有高學歷，要判他們長期監禁實在無奈，惟他們明知現場正發生破壞社會安寧的事仍選擇留下，雖然沒有證據指各被告曾投擲汽油彈，但他們曾與該些示威者聚集在一起，而當晚暴動的目的為了分散警力以營救理大內的人，有別於一般暴動案，亦是加重刑罰的因素，故須判以阻嚇刑期。

案件編號：DCCC 94/2021