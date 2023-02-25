外傭來港擬須申報刑事紀錄　外傭工會感無辜：留港多久也沒居留權

南方科技大學原副教授賀建奎早前獲香港「高端人才通行證計劃」批准來港惹風波，除「高才通」後來修改為要申報刑事定罪紀錄外，消息指，政府最快下周一（27日）起，要求外傭申請來港時須申報/聲明並無在香港或海外有犯罪紀錄。有外傭工會稱不明白為何突然要求外傭要申報，因外傭留港多少年都不能有居留權，提高外傭申報要求至「高才通」計劃一樣不公平：「覺得有啲無辜。」



▼賀建奎2018年公布基因編輯雙胞胎嬰兒▼



+ 2

消息指，政府最快下周一（27日）起，要求外傭申請來港時須申報/聲明有否在香港或海外有犯罪紀錄。按入境處網站所指，根據「高才通」計劃獲准來港的人士，如在香港特區連續通常居住不少於七年，可依法申請香港特區居留權，即理論上「高才通」申請者居港七年後可以申請居留權。

香港亞洲家務工工會聯會主席 Phobsuk Gasing認為，與高才通計劃的申請人不同，外傭即使留港多少年都不能有居留權，甚至在基本法亦寫明非技術勞工的居留都不視作通常居住（ordinary residence），故認為如提高外傭申報標準至 高才通計劃一樣並不公平，不明白為何突然要求外傭要申報：「覺得有啲無辜。」

她又指，雖然可能只是簡單作簽名聲明，但對於有些不懂中及英文的外傭而言，亦可能成為中介公司收取更多中介費的借口。她解釋，過往有收到有外傭的投訴指，中介公司協助其申請身份證亦會收取費用，現時再多一項要求：「係加多樣嘢可以喺工人身上刮多塊肉。」