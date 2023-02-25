01搶先．賀建奎風波｜消息：外傭來港最快下周一起須申報刑事紀錄

因「基因編輯嬰兒」捲入道德風波及被囚3年的南方科技大學原副教授賀建奎，早前獲香港「高端人才通行證計劃」批准來港，「高才通」申請人最初毋須申報刑事定罪紀錄引發爭議。



除「高才通」後來修改為要申報刑事定罪紀錄外，消息指，政府最快下周一（27日）起，要求外傭申請來港時須申報/聲明並無在香港或海外有犯罪紀錄，有外傭業界今午（25日）確認已收到相關通知，當中申請人須簽署一份表格聲明有沒有犯罪紀錄，如有，詳情為何。



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香港僱傭公會主席陳東風表示，已陸續有會員收到入境處的新表格，由下周一（27日）起，所有申請來港工作的外傭，需要填寫申報並無在香港或海外犯罪紀錄的表格。至於已在本港工作的外傭，將安排在續約或更換僱主時申報；近日已獲批來港的外傭，則在抵達香港機場時，入境處職員會提供表格填寫。

過去港府並無要求外傭申報犯罪紀錄

陳表示，菲律賓或印尼人過去申請來港工作前，當地政府亦沒有事先調查背景，港府亦不要求遞交良民證。即使港府主動查證，亦須經過當地領事館，涉及繁瑣的程序，相信花時數個月才可獲結果。因此他相信，僅要求外傭自行申報其犯罪紀錄，並不會帶來太大的影響。

陳認為，政府的新措施目的為「亡羊補牢」，只是形象工程，又指確實有外傭在故鄉曾有犯罪紀錄，但並非嚴重的罪行。但他亦擔心政府認真執行措施，「如果要交良民證，咁就真係會阻住地球轉。」

外傭中介稱措施不合理

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭表示，今日剛收到政府消息，暫未清楚確實流程，她擔心若措施不設緩衝期，將影響現時正申請來港的準外傭。她們需要在家鄉到大城市補簽申報表，並由中介郵寄至本港重新審批，來港時間最少延遲兩周，估計約有600至700人。

廖認為新措施不合理，強調外傭並不等同專才，即使在港住滿七年，亦無法取得永久身份證。「𠵱家申請又要睇齊，好處又唔係睇齊，呢啲問題撈埋一齊，對外傭係唔公道。」