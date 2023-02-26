近75%領現金津貼受惠者憂兩年後未上樓　社協倡現金津貼恆常化

公屋一般申請者的最新平均輪候時間雖略縮短，但仍達5.5年，有組織今日（26日）發布現金津貼試行計劃中期成效的調查結果，指出有近七成半正領取現金津貼的受惠人估計兩年後仍未上樓，當中有逾四成人憂未來無法負擔租金；有近三成人稱屆時或逼於經濟壓力考慮申請綜援。該組織建議政府將現金津貼恆常化，並指出計劃現時排除了10多萬非長者單身及輪候未滿三年的住戶，促政府盡快將非長者一人公屋申請人納入計劃。



▼2月26日 社協發布現金津貼試行計劃中期成效調查結果▼



政府在2021年推出為期三年的現金津貼試行計劃，為輪候公屋超過三年的基層家庭提供現金津貼。香港社區組織協會在2022年11至今年2月期間訪問238名居於不適切居所的住戶，結果發現有約97%正領取現金津貼的住戶均以津貼支付租金，近八成人稱得以減輕租金及精神壓力。

社協稱，住戶對計劃評價正面，肯定其扶貧成效，惟調查也發現，有近七成半正領取現金津貼的受惠人估計兩年後仍未上樓，當中有逾四成人憂未來無法負擔租金，有近三成人稱屆時或逼於經濟壓力考慮申請綜援。

社協又稱，調查同時發現，當現金津貼結束後，分別有近半數、及逾四成的受訪家庭稱會被迫削減子女的學習開支及活動費用。由於基層住屋開支佔其入息中位數四成二，一旦失去現金津貼的支援，這些家庭將無額外資源照顧子女學習需要。社協指，這些情況將有違政府扶貧的大方向，建議政府將現金津貼恆常化。

不少基層大部份入息均用以支付不適切居所的租金。(資料圖片)

社協也表示，計劃有逾84,000個住戶受惠，但截止2022年9月底，有約26,700宗曾受惠現金津貼的住戶，因公屋申請狀況轉變而遭終止派發現金津貼，當中包括獲首次公屋編配的住戶。

社協的調查指出，拒絕編配的原因眾多，包括交通不便、遠離原居社區的支援、欠缺街市、醫院等，而貧窮家庭經濟有限，工時長，轉承擔高昂交通費，在考慮是否接受首派時會考慮住屋地點會否方便工作及上學，促政府不要本末倒置，為壓縮輪候時間或其他原因而凌駕基層的選擇自由，希望政府可派發現金津貼直至住戶遷入公屋。

另外，社協也指出，現時的計劃排除了10多萬非長者單身及輪候未滿三年的住戶，促政府盡快將非長者一人公屋申請人納入計劃，或考慮重推「N無津貼」，與現金津貼項目雙軌進行， 讓未能受惠現金津貼項目但有經濟需要的劏房戶透過「Ｎ無」津貼得到支援。