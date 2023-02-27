港府拓中東商機輸星洲？丘應樺以田徑作喻：起跑落後唔一定追唔上

特首李家超早前率團外訪中東兩國，同行的商務及經濟發展局局長丘應樺今（27日）於港台《千禧年代》表示，香港需開拓多元的貿易商機。被問到競爭對手新加坡已早著先機，部署開拓中東市場，本港起步是否較新加坡遲時，他承認對方擁有優勢，「但不能太睇低自己」。他又以田徑作比喻，「起跑落後唔一定追唔上嘅」，強調本港有良好根基，且隨著現時全球通關，多個企業包括展覽業回歸，「睇到商界對香港嘅信心返緊嚟。」



丘應樺（夏家朗攝/資料圖片）

丘應樺：起跑落後唔一定追唔上

被問到新加坡已早著先機，本港於開拓中東市場方面起步是否較新加坡遲？丘應樺表示雙方一定有競爭，故港府已設一系列「搶人才」措施，盼令人才及企業落戶。他承認對方是有優勢，「但不能太睇低自己」，因本港優於金融業，亦有背靠祖國。他又以田徑作比喻，「起跑落後唔一定追唔上嘅，香港有好好嘅根基。」他續說，受疫情影響，本港業務停頓，但隨著現時現全面通關，多個企業包括展覽業回歸，「睇到商界對香港嘅信心返緊嚟。」

有學者指由於人脈不多，故相信本港企業打入中東市場較難，他則指，「做生意都要人脈」，本港已伸友誼之手，相信對方會看見誠意，「相信唔會艱難。」他又提到，不少中東企業對本港基建及物流有興趣，會盡快來港考察。

特首李家超早前率團外訪中東兩國。（政府新聞處圖片）

丘應樺指，內地是本港最大貿易夥伴，其次是東盟、台灣、歐盟及美國，香港需多元化，加強與不同經濟體合作及貿易往來，以開拓更多商機，包括印尼、泰國、柬埔寨等東盟國家，令本港商人可「走出去」，亦令外地企業引進香港，再走進大灣區。他又提到，本港去年1月已申請加入成為區域全面區域全面經濟夥伴協定（RCEP），由於審批期需時18個月，港府正等批最終結果。

他又指，在一帶一路倡議下，港府亦會展望與中東新興經濟體及中亞國家合作；未來亦將跟隨國家步伐，開拓與非洲國家商機。

正與海外百多間企業洽商

至於引進企業重點辦公室的進度，他提到，港府今年已組成諮詢委員會，目前正與海外百多間企業洽商，但未能透露詳情，「有人搶緊，講太多，人哋可能會搶埋你喎。」丘應樺說，本港已投放300億元設立共同投資基金及香港投資有限公司，另會為各企業設度身訂造方案，亦有一站式服務，助來港人員辦理簽證及其子女讀書安排，盼助他們安心落戶。他又指，高才通計劃已接獲幾千人申請，情況樂觀。

內地雖屬本港最大貿易夥伴，但去年本港至內地進出口錄得跌幅，丘應樺說，過去數年在環球經濟、通脹及供應鏈等因素下，本港進出口及製造業受到影響，但隨著全球通關，內地經濟發展向好，過境車輛限制的問題亦已解決，他有信心未來本港出口會有良好發展，亦盼全球經濟逐步進入穩定狀態，對本港出口業帶來有正面影響。