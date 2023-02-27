手術燈墮下｜本港醫療儀器乏規管　林哲玄促立法：落後如石器時代

基督教聯合醫院早前發生大型手術燈塌下傷人事故，醫療衞生界立法會議員林哲玄今（27日）於港台《千禧年代》表示，事件對醫療儀器信心構成重大打擊，醫管局需行多一步，內部加強突擊巡查，而且未來採購時，亦不能依賴單一供應商。他又認為，本港現時並無法例管制醫療儀器，形容情況落後如石器時代，促請港府盡快立法管制。



林哲玄（資料圖片）

林哲玄表示，認同醫務衞生局局長盧寵茂所指今次主要責任在於承辦商，醫管局責無旁貸，有責任追究，但與此同時，醫管局本身堅肩公共服務，需對市民負責，認為醫管局需行多一步，內部加強突擊巡查，不能單靠承判商的維修保養，若缺乏技術人員，亦應向機電署外借或合作。

醫管局日前交代初步調查結果，發現全港公立醫院中，另有23支手術燈存在潛在風險，全屬同一品牌兼負責保養維修的Getinge。該承判商過去一年同時承投醫管局6份服務合約，涉款逾3000萬元，包括新生兒及兒童深切治療部安裝呼吸機等。林哲玄說，有需要就該承判商服務重新評估質素，「（事故發生後）佢都好大機會違約，其實可以炒得，但問題係搵邊個（承判商）頂上。」他又指，對將來採購醫療儀器亦會響警號，不能依賴單一供應商。

缺法例規管醫療儀器進口

本港現時並無法例管制醫療儀器進口，他形容本港情況落後，「買件嘢，話喺醫療儀器就係，完全石器時代做法」，且本港過往已兩度錯失立法時機，令人相對沮衷，認為本港有需要盡快立法，包括設醫療儀器註冊制，期間需檢視其安全性及國際性認證等。

聯合醫院一盞手術燈於本月18日從天花塌下，壓傷一名麻醉助理。醫院管理局2月24日公布手術燈掉落事件的初步調查結果，發現手術燈的主柱內六顆用作固定的螺絲全部斷裂，至少四顆螺絲出現金屬疲勞，另外揭發公立醫院共有23支手術燈有潛在風險，承辦商均為Getinge。