蔡天鳳案｜頭顱有硬物造成的洞疑為致命傷　警再拘前家翁情婦

蔡天鳳Abby Choi被殺害肢解烹屍案，警方早前已拘捕前夫一家四口，其中3人已被落案起訴。警方前日（24日）於大埔龍尾村的村屋單位內發現兩煲「人肉湯」，並在雪櫃內發現兩隻腳，但頭顱、軀體及雙手等下落不明，警方昨今兩日於村屋及將軍澳華人永遠墳面搜索殘肢，但一直未有發現。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫今晚（26日）10時，在大埔龍尾村交代案件最新發展，公布在早前檢獲的「湯」內發現一個年輕女子的頭顱，相信為今次案中受害人。他又表示，警方今日再拘捕多一名女子，為死者前家翁的情婦，涉嫌租用龍尾村單位，以及於尖沙咀租用單位窩藏死者前夫。



西九龍總區刑事部警司鍾雅倫交代案情。（林振華攝）

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，警方前日檢獲的兩個有人體組織的湯，他形容載有頭顱、大型高身不銹鋼煲為半米深、直徑40厘米，全滿，表層有脂肪狀的啫喱，有相信是人體組織的肉碎及青紅蘿蔔。根據法醫及科學鑑證專家的專業意見後，認為不宜在現場進行檢查化驗，為了證據完整性及不破壞煲內證物，警方決定原封不動送至富山殮房。

他指，法醫今早得到死因裁判官的授權下，聯同警方就早前檢取的煲及其他證物進行化驗，並於高身不銹鋼煲中發現一個年輕女子的頭顱，相信為今次案中受害人，但確實身份有待DNA及牙齒紀錄核對確認。法醫於頭顱右耳後方發現一個大約6.5厘米乘5.5厘米，相信由硬物撞擊造成的洞，法醫估計有機會是致命原因。此外，法醫亦於煲內發現數條肋骨、頭髮及少量人體組織。而另一個小煲內，法醫亦發現小量人骨。

另外，警方今日下午在尖沙咀區拘捕一名47歲姓伍中國籍女子，罪名為協助罪犯。警方相信她是為案中被捕65歲男子的情婦，她為娛樂場所工作的女子，早前結識案中前家翁及成為情婦。兩人於本月較早時間一同租用龍尾村單位，女子又於尖沙咀租用單位窩藏死者前夫。被捕女子現正被扣查。警方相信所有與案有關人士已被捕。

至於早前被捕4人中，2名男子被落案暫控一項謀殺罪，一名女子被落案暫控一項妨礙司法公正罪。最後一名被捕男子，將會於今晚稍後時間被落案。4人會於周一（27日）在九龍城裁判法院提堂。

警方調查相信，女事主在車上受襲，到村屋時已不清醒，死亡時間有待調查。至於會否再進行搜查，他表示，手及身體主要軀幹仍未尋獲，並明白長時間會令搜查困難，尋獲的機會會愈來愈微，但他不想放棄任何線索，希望找到多少便找多少，除了為了令兇手在法庭上被定罪，也是希望給家人公道，令死者可以尋冤得雪。

他又指，多名被捕人士至今仍然不合作，令調查非常困難，現時警方前往的地點全靠情報分析及調查。警方會用盡一切調查技巧方法，搜到足夠證據，希望將有關兇手繩之以法。

▼警方於25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼



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警方早前在大埔龍尾村、懷疑碎屍單位內，尋獲死者的雙腿及兩煲「人肉湯」。死者頭顱、軀幹、雙手仍不知所終，懷疑遭烹煮後當作垃圾湯渣棄置。西九龍重案組積極尋找死者殘肢頭顱下落，在龍尾村及懷疑是棄屍點之一的將軍澳華人永遠墳場連日搜索。警方昨出動「水鬼隊」潛入儲水池調查，今日（26日）繼續在墳場搜尋失蹤遺骸，高空搜查隊在山坡游繩而下，搜索儲水池對上山坡，惟沒有發現，警方下午收隊離開。

直至下午2時許，探員召喚渠務署人員，到懷疑碎屍現場大埔龍尾村通渠。渠務署人員帶同圖則勘探，不排除與案有關。至5時許，渠務署人員及兩名密閉空間合資格人員走到村屋後方一個沙井工作。7時許，警方及渠務署人員繼續檢查村屋附近一帶的沙井。

死者28歲前夫鄺港智Alex等一家四人先後被捕，經過連日搜證，警方落案起訴死者65歲前家翁及31歲前大伯合共一項謀殺罪，以及63歲姓李前家姑一項妨礙司法公正罪，周一提堂。至於昨日（25日）在東涌準備潛逃的前夫鄺港智，落網後報稱不適，送院後仍然留醫。

▼今日將軍澳華人永遠墳場搜尋失蹤遺骸▼



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▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼

