蔡天鳳案｜警召渠務署人員赴龍尾村碎屍現場 查找殘肢頭顱下落
撰文：凌逸德
出版：更新：
28歲名媛蔡天鳳Abby Choi慘遭殺害肢解，頭顱、軀幹、雙手仍然不知所終。今日（26日）警員繼續到懷疑碎屍現場大埔龍尾村調查，下午2時渠務署人員駕駛通渠車輛到達涉事村屋，及後人員入內調查。西九龍重案組亦都到場調查，積極尋找死者殘肢頭顱下落。
警方早前在大埔龍尾村、懷疑碎屍單位內，尋獲死者的雙腿及兩煲「人肉湯」。死者頭顱、軀幹、雙手仍不知所終，懷疑遭烹煮後當作垃圾湯渣棄置。西九龍重案組積極尋找死者殘肢頭顱下落，在龍尾村及將軍澳華人永遠墳場連日搜索。
下午2時許，探員召喚渠務署人員，到懷疑碎屍現場大埔龍尾村通渠。渠務署人員帶同圖則勘探，不排除與案有關。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有懶人包嗎?
《香港01》為你整合了蔡天鳳碎屍案懶人包，更找到大律師拆解六大法律疑問，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，早前譚仔集團表示...詳情請看。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案犯人是誰？其前夫鄺港智Alex等人被捕了嗎?
涉案蔡天鳳前夫Alex疑逃期間在東涌落網，《香港01》更獨家獲得前夫被捕一刻相片。早前飛虎水鬼隊再在其他地方搜到其他殘肢，而蔡天鳳Abby 生前好友再爆賣樓內情。
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，案件詳情......
蔡天鳳Abby Choi的前夫鄺港智Alex及前家翁涉及甚麼刑事案？
蔡天鳳前夫Alex涉騙案潛逃成通緝犯，前家翁曾任職警長，因捲入強姦案被查而自行辭職，更是殺人案的主謀。