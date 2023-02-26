蔡天鳳案｜警召渠務署人員赴龍尾村碎屍現場　查找殘肢頭顱下落

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi慘遭殺害肢解，頭顱、軀幹、雙手仍然不知所終。今日（26日）警員繼續到懷疑碎屍現場大埔龍尾村調查，下午2時渠務署人員駕駛通渠車輛到達涉事村屋，及後人員入內調查。西九龍重案組亦都到場調查，積極尋找死者殘肢頭顱下落。



警方早前在大埔龍尾村、懷疑碎屍單位內，尋獲死者的雙腿及兩煲「人肉湯」。死者頭顱、軀幹、雙手仍不知所終，懷疑遭烹煮後當作垃圾湯渣棄置。西九龍重案組積極尋找死者殘肢頭顱下落，在龍尾村及將軍澳華人永遠墳場連日搜索。

下午2時許，探員召喚渠務署人員，到懷疑碎屍現場大埔龍尾村通渠。渠務署人員帶同圖則勘探，不排除與案有關。