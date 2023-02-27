蔡天鳳案｜被捕前家翁情婦容貌曝光　花名「容容」在深水埗任骨妹

蔡天鳳（Abby）被殺害肢斷烹屍案，警方的調查工作再有突破性進展。重案組探員於昨日（26日）下午，拘捕蔡女前家翁的情婦，案件至今累計共拘捕5人，其中4人已落案起訴，今日上午提堂。警方指，昨午在尖沙咀拘捕一名47歲女子涉嫌「協助罪犯」，涉嫌與本案有關，現正被扣留調查。西九龍總區重案組繼續積極調查案件。



被捕情婦「容容」容貌曝光。

被捕中國籍女子姓伍，47歲，據知為案中死者前家翁的情婦。消息指，被捕情婦花名「容容」，於深水埗按摩場所任職「骨妹」，於數個月前與前家翁結識，她於2月中旬以月租4萬多元租用西九龍柯士甸道西1號凱旋門的單位，用作窩藏蔡女的前夫，估計前夫早已知悉父親有出軌行為。警方昨日到被捕情婦的工作場所尋人，惟她沒有上班，向其同事查問後鎖定其位置，於尖沙咀街頭將她拘捕。

據悉，「容容」多以通訊App微信與友人溝通，其帳號亦以真實容貌作為頭像。就相片所見，其外貌娟好。惟身材則稍為發福，她被捕時身穿運動外套及運動褲，亦可見到其稍胖的身型。

被捕情婦由警員押返灣仔單位搜查。(陳永武攝)

昨日（26日）晚上11時，該名被捕女子被押至銅鑼灣軒尼詩道365至367號富德樓住所搜查，她被黑布蒙頭、雙手鎖上手銬，由女警押解登樓調查。他們逗留約15分鐘後離開，未有檢走任何證物。