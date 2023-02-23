賀建奎來港無效｜李家超首回應：「高才通」屬新措施須隨時優化

正在廣州訪問的行政長官李家超，首度公開回應在內地判囚學者賀建奎獲「高端人才通行證計劃」批出申請來港事件，指任何新措施推出過程中，必須要總結經驗和隨時優化，「高才通」推出後發現有需優化之處，相關部門已經立即優化程序，以達到要求。



曾因「基因編輯嬰兒」捲入道德風波，並被判「非法行醫」罪成獲判囚3年的南方科技大學原副教授賀建奎，獲「高端人才通行證計劃」批出申請來港，其後被入境處處長宣告簽證無效。



至於入境處作審批時是否「漏招」？李家超回應稱，要確保來港人才符合本港整體利益，特別是治安和安全方面的需要，入境處處長已經針對個案發聲明，表示會就一些可能違法的行為展開調查。

李家超指「高才通」屬新措施要隨時優化（直播畫面截圖）

他表示，人才流動不單是內地人才，更希望吸引更多國際人才來香港，或者來港後進入大灣區，會研究積極有效的方案。

對於本周一實施的大灣區內地城市往來港澳人才簽注政策，李家超表示，對於重點發展的科研、醫療、高端產業、金融等非常有作用，人才來港時會有批准在港工作的法律要求，他同意，任何程序既要達到審批結果，亦可以在程序上優化，令審批更加暢順。

▼賀建奎2018年公布基因編輯雙胞胎嬰兒▼



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政府去年推出「高才通」計劃吸引人才，當中列明三類申請資格：

1. 申請人在前一年全年收入達港幣250萬元或以上；

2. 獲全球百強大學頒授學士學位、並在緊接申請前5年內累積至少3年工作經驗的人士；

3. 申請前5年內獲全球百強大學頒授學士學位，但工作經驗少於3年的人士。（有名額限制）

同時申請人須沒有任何已知的「嚴重犯罪記錄」，否則不會獲批准申請。