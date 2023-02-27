初選案｜ 控方呈逾20頁證據列表　辯方需閱審內容　審訊周三續

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊今（27日）續，控方表示已經完成對區諾軒的提問，另就引用「共謀者原則」呈上一份逾20頁的證據列表，當中追溯至一篇於2020年2月發表的文章、公民黨記者會、社民連網頁等，並將用以指證所有被告。有辯方律師質疑，部分證據屬個別被告個人發言，要求控方釐清是否牽連全部被告。因應辯方需時審閱文件內容，法官陳慶偉將案件押後至周三（1日）續審，預料屆時將先處理控辯雙方承認事實，期間則讓控辯雙方就列表相關問題作出商討。



控方副刑事檢控專員萬德豪今早表示，已經完成對區諾軒的主問。至於控方早前稱會引用「共謀者原則」，萬指已向法庭和辯方呈交一份新文件，列出將會依賴那些證據指證那些被告。萬透露，該文件涵蓋不只限於區諾軒的證供，而是所有控方證據，但列表暫未包括證人在庭上供詞，故控方將會在所有證人作供完畢再作總結。

控方指，已完成對認罪被告區諾軒的主問。(資料圖片)

據了解，該文件列出的證據最早溯至一篇於2020年2月15日發表《立法會奪半的最後拼圖，原來只需教中小企咁做？》文章，而最後一項證據則為余慧明再同年8月初選結束後接受的網媒專訪。

有辯方大律師指文份範圍非常之廣 建議收窄範圍 法官指現不適合處理

法官陳慶偉追問，有關《立法會奪半的最後拼圖》的文章，控方是否意指涉案協議當時已經存在？萬回應稱，涉案協議當時已由戴耀廷及區諾軒提出，該篇文章將用以指證全部被告，即使部分被告當時尚未參與協議，並確認列表上所有證據，均是指向（implicate）所有被告。

三位法官認為，「共謀者原則」爭議應留待至審訊較後階段處理。黃碧雲和林卓廷代表大律師沈士文指，該份文件列表範圍非常之廣，某些證據似乎無法指向個別被告，建議法庭收窄範圍。法官李運騰表示，明白他的考慮，但就指現時並不適合處理。沈稱需時就該文件作出商討，以及準備盤問區諾軒，申請押後至本周三。

辯方指文件涉及公民黨發布的影片和社民連的網頁 控方指該些證據控所有被告

法官陳慶偉同意需時讓辯方消化文件內容，批准押後申請，並解釋可先處理控辯雙方同意事實。法官李運騰則指，預料「共謀者原則」至少牽涉兩項法律爭議，包括該原則能否用於尚未能被視作違法的協議，及用以指證尚未參與協議的被告。

控方引用鄭達鴻(圖)的發言等證據，並指是指向全部被告。(資料圖片)

陳志全代表大律師馬維騉則指，希望控方釐清列表上所有證據，例如一則公民黨發布的影片、社民連的網頁以致鄭達鴻個人發言，是否都會用以指證陳志全。法官陳慶偉回應稱，他們並非負責在控辯雙方之間斡旋，只會處理雙方申請，建議馬應就此與控方商討。此時萬再重申，馬提出的證據指向全部被告。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)