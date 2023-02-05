派機票｜楊潤雄形容措施「出返多啲力」吸遊客　惟難預計恢復程度

政府上周四（2日）宣布啟動「你好，香港！」（Hello Hong Kong）吸引旅客訪港，並公布送出近70萬張機票。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（5日）在電視節目表示，派發70萬張機票是一個「好大」的數目，認為「出返多啲力（機票）吸引大家，其實都係一個好好嘅策略。」至於機票是否設使用期限，他則指，每一間航空公司派發的機票均不同，航空公司到個別地區宣傳或安排贈送時會解釋詳細情況。他又指，香港旅客恢復程度難以估計，因經過3年後，大家外出的習慣或有改變。



▼2月2日 政府舉行「你好，香港！」啓動禮公布送機票▼



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楊潤雄在無綫節目《講清講楚》表示，今次派機票不單單是希望幫助旅遊業，更重視在經濟、財經、商業、創科產業的發展，希望「成個香港重新喺世界地圖大家都能夠再一次被注視」，因此政府著力做好此工作。

他又指，70萬張機票雖是一個「好大」的數目，但香港已較世界更遲開放，故期望全面通關後，更加有機會舉辦大型推廣活動，帶動各產業的經濟發展，「出返多啲力（機票）吸引大家，其實都係一個好好嘅策略。」

他表示，機票不只是贈送予旅客，「只要來港無論其他原因其實都可以。」至於機票設使用期限？他指，每一間航空公司派發的機票均不同，到個別地區宣傳或安排贈送時會解釋詳細情況。他稱當然希望旅客能夠盡早使用機票來港，但亦要視乎地區的實際情況。

楊潤雄難料本港旅客恢復程度。（廖雁雄攝/資料圖片）

另被問及日本最近削減本港班次，會否影響日本機票的分配數量？楊潤雄表示，機管局正與航空公司商討機票分配安排，目前距離本港居民派發機票的時間仍有一段時間，相信待全世界防疫措施放寬，未來有望回到疫情前狀況。

至於內地全面通關，訪港旅客數目要多久才回復至疫情前水平？楊表示，本港於2018至2019年曾接待6000多萬旅客，內地客佔5000多萬。惟他引數據指，根據不少地方入境限制放寬後的經驗，大約需一年時間才能恢復至昔日七成左右。他坦言香港情況難以估計，即使是經過3年後，大家外出的習慣都可能有些改變，恢復程度仍有待觀察。

此外，對於東南亞對本港實施旅遊限制，他認為有部份措施不必要或帶有歧視性 ，希望盡早免除這些措施 ，期望不同地區市民能自由出入各地。