口罩令取消｜港大專家指時機非過遲　長者打三針致命風險降逾九成

香港周三(3月1日)起全面撤銷口罩令，不少人質疑「來得太遲」，港大醫學院藥理及藥劑學系系主任黃志基則認為，現時解除口罩令屬恰當，因為放寬措施要考慮不少因素，故不認同過遲說法。



港大醫學院藥理及藥劑學系與醫衛大數據深析實驗室，首次利用首批世界數據，證實復必泰及科興疫苗，均能預防染疫入院，而接種劑數越多、保護力則越強，當中 80 歲或以上人士死亡風險更降低高達 95%。



至於港人是否要恆常打新冠針，黃志基表示，疫苗的抗體時間於六至九個月失效，市民有必要定期打加強針，至於年齡層及間距要待專家再商討。



港大醫學院藥理及藥劑學系與醫衞大數據深析實驗室，首次利用首批真實世界數據進行分析及研究，證實「復必泰」及「科興」疫苗均能預防與新冠肺炎相關的入院、嚴重併發症甚至死亡，其效果對長者尤其顯著。（港大醫學院提供）

相對其他成年人年齡組別，70 歲或以上人士的接種率仍相對偏低，已接種三針的80歲或以上人士，只有64.53%。港大醫學院藥理及藥劑學系與醫衞大數據深析實驗室，早前就首次利用首批真實世界數據，透過逾百萬份醫管局的電子病歷及衞生署的新冠疫苗接種紀錄，為去年第一季Omicron爆發進行大數據分折。

團隊研究證實，接種第一針新冠疫苗已能顯著減低與新型冠狀病毒病相關的死亡及嚴重併發症風險，而已接種的針數越多，保護的強度越高，如60歲以上者，接種1針及3針復必泰死亡率分別降低73.5%及98%。團隊亦就患有癌症、肝炎及糖尿病的多病共存患者作研究，發現這些人士接種3針的死亡率，較接種兩針減少超過九成，如果只接種接一針及兩針，則對降低住院及死亡的效用分別不大。

藥理及藥劑學系系主任黃志基表示，此研究是首次以中國人為對象的復必泰大型研究，加上使用真實世界數據則可補足上述不足。被問到日後接種疫苗的路線圖為何，黃志基則指疫苗的抗體時間於6至9個月失效，市民有必要定期打加強針，至於年齡層及間距要待專家再商討。

另外，港府今（28日）宣布撤銷口罩令，黃志基認為，本港疫苗接種率高、大量市民曾染疫，已建立穩固免疫屏障，加上天氣開始回暖，現解除口罩令屬恰當，又指放寬措施要考慮不少因素，故不認同過遲說法。