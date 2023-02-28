口罩令取消｜生效959日　遮蓋面貌生活劃句號：呼吸新鮮空氣

香港周三（3月1日）撤銷口罩令，由法例生效至今、歷時959日的口罩生活，終於劃下句號，不少市民都感到興奮，並指早已可以取消，打算立即除罩呼吸新鮮空氣。有澳洲讀書的香港學生指，當地早已不用戴口罩，回港休假時後經常都很不習慣要戴口罩，「經常性食完飯出餐廳唔記得戴。」又認為戴口罩的日子，在與人交流時少了面部表情。

有市民則憶述疫情初期初搶口罩的狂潮，「好搵笨囉果時，試過買三百蚊一盒，不過時勢係咁。」又指因有「面容焦慮」，不會立即除口罩外出。



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於澳洲留學回港放假的賀小姐認為，香港口罩令一早已可以取消，「上年年中都可以啦。」她指澳洲當地一早已經沒有口罩令，但當地市民在人多的地方亦會自動自覺戴口罩，「大家佛系抗疫都冇咩事發生。」她認為戴着口罩與人交流時少了面部表情，「同人交流好似有嘢襟住咗。」

於澳洲留學回港放假的賀小姐指澳洲當地一早已經沒有口罩令，當地市民在人多的地方亦會自動自覺戴口罩，「大家佛系抗疫都冇咩事發生。」（馬煒傑攝）

賀小姐表示，回港後經常都很不習慣要戴口罩，「經常性食完飯出餐廳唔記得戴，其他人提先戴返。」而在口罩令撤銷後，她仍會隨身攜帶布口罩，在多人的地方戴上，在戶外則不會戴。她又認為在撤銷後，市民應可以自行判斷及選擇是否戴，如果督促或規管其他人就不是太好。

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市民黎先生亦應為口罩令早應取消，「等咗好耐啦，香港係全世界最後一個地方要戴口罩咋嘛。」他表示明日就會不戴口罩外出，「梗係啦！呼吸下新鮮空氣吖嘛！」不過他亦指長期戴口罩或多或少改變了他的生活習慣，「唔舒服戴返口罩」，而長時間戴口罩傷風咳發燒都少了，亦無感染流感。

黎先生亦應為口罩令早應取消，「等咗好耐啦，全世界最後一個香港要戴口罩咋嘛。」（馬煒傑攝）

他又回顧疫情三年，憶述初期掀起的搶口罩潮，「好搵笨囉果時，試過買三百蚊一盒，不過啲時勢係咁。」他又指戴口罩為生活帶來很多不便，「而家好仲啲，夏天就好辛苦，濕晒痴住咗，塊面紅晒。」他亦指女士要再化妝，戴着口罩會更辛苦。

陳先生稱有「面容焦慮」故會多戴一會。

陳先生認為去年11至12月已可以取消口罩令，「還好啦，其實都有啲遲㗎喇。」不過他亦指不會明日即刻不戴口罩，「面容焦慮啊。」或者要一段時間才會不戴口罩外出。