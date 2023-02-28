口罩令取消｜出入公立醫院明起仍須戴口罩　臨床醫護每日快測繼續

口罩令明日（3月1日）起取消，但醫院管理局今日（28日）指，所有病人、訪客及員工在進入醫院或醫療設施時，仍需繼續佩戴外科口罩，而臨床醫護人員繼續需要每日上班前進行快速測試，工作時需要要按不同臨床區域的運作需要，佩戴包括外科口罩在內的合適個人防護裝備。



明日起，探訪人士探訪前無需再進行核酸檢測，只需於探訪前24小時內進行快測，並取得陰性結果，也無需預約，且人數不設上限，可輪流探病，但每次只可以有兩名家屬進入病房。



公立醫院由3月1日起進只須出示於探訪前24小時內進行的快測陰性結果便可探訪。（資料圖片）

醫院管理局發言人表示，明日起採取一系列措施，配合政府最新的復常措施，並已陸續將過去抽調往抗疫的人手、病床及資源調回原來崗位，照顧其他病人，令公立醫院的服務盡快全面復常。

探病無需核酸檢測 人數不設上限但每次只限兩人入病房

由明日起，部分公立醫院的服務會作出以下安排，包括病人、訪客及員工進入醫院或醫療設施時，仍需繼續佩戴外科口罩；進出時需清潔雙手。而臨床醫護人員繼續需要每日上班前進行快速抗原測試。醫護人員工作時除佩戴外科口罩，亦需要按不同臨床區域的運作需要，佩戴合適的個人防護裝備。

就公立醫院探訪安排，探訪人士無需再進行核酸檢測，只需於探訪前24小時內進行快速抗原測試並取得陰性結果。探訪人士無需預約，人數不設上限，可輪流探病，但每次只可以有兩名家屬進入病房。

▼2月27日 口罩令下的市況▼



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另外，公立醫院會全面恢復義工服務，但義工參與服務前，必須接受合適的感染控制訓練，其中在臨床範圍服務的義工，也需要在參與服務前進行快速抗原測試。

醫管局表示，會持續監察解除佩戴口罩要求後的情況，包括因感染新冠或流感入院病人的趨勢。局方已制訂不同方案，包括有需要時調動人手、病床及資源的計劃，亦會妥善運用不同的隔離設施，包括北大嶼山醫院香港感染控制中心去接收合適的病人，以紓緩醫院病房的壓力。