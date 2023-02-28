退休警兒子向美心縱火　求情信稱為社會發聲　官：美心可否燒其屋

退休警的兒子於2020年七一聚集中，涉向銅鑼灣一間美心餅店的捲閘掟汽油彈，經審訊被裁定縱火等4罪成，案件今（28日）在區域法院求情，有求情信指被告為整體社會環境發聲而犯案，更形容被告是：「為社會公平的環境挺身而出。」法官謝沈智慧卻質疑，被告因不同意美心立場便可向店舖縱火，反問：「咁係咪調返轉美心可以搵人燒佢間屋？」法官稱需時考慮判刑，把案押後至3月15日，被告期間繼續還押。



被告黃梓峻（19歲，職訓局學生），被控兩項縱火，一項管有物品意圖破壞財產及一項盜竊罪。案情指於2020年7月1日下午，有人號召到港島遊行，以抗議國安法實施，被告在現場縱火，警方在其遺下的背包搜出汽油彈，警方雪糕筒膠套，及背面寫上「FXXK THE POLICE」字眼的外套等。

法官謝沈智慧稱，她明白父母都不想子女長期被監禁，惟輕判也需有基礎。(資料圖片)

官指縱火最高刑罰為終身監禁

辯方律師求情指，希望法庭能夠盡量輕判。法官反問：「縱火罪好嚴重，最高刑罰係咩啊？」辯方回應稱，區域法院案件最高刑罰為7年監禁。法官即說：「我問你條控罪最高刑罰係咩？係終身監禁㗎！」

案件有多項加刑因素

法官繼而質疑，辯方呈上案例以供法庭作判刑參考，但本案有多項加刑因素，包括：夥同他人有預謀犯案、案發位置為繁忙地段、短時間內連環干犯控罪等，情節難稱得上比該些案例輕微。辯方接受這些均為加刑因素，惟指出個別案例中，有被告向人掟汽油彈，不過本案被告以物件為目標，沒有挑戰警權，火種規模亦不算大。

辯方指被告因疫情無法返加國讀書

辯方又指，被告案發後持續進修及工作。法官隨即打斷說：「唔係佢想點啊？父母都送佢去加拿大讀書，又冇心機讀番返來。」辯方解釋，當時被告因為疫情關係無法返回加拿大讀書。法官再度質疑：「我大把朋友啲仔女一樣繼續係嗰度讀。」不明白為何被告不能返加拿大。辯方表示，被告的確總有方法飛返加國，但冀法庭能夠體諒，他以往讀書成績不錯，案發後亦無放棄自己，他的親友也希望能夠輕判。

2020年7月1日，有人向銅鑼灣的美心西餅投擲汽油彈。（資料圖片）

明白父母望輕判但仍需有基礎

法官回應說，明白沒有父母希望見到子女長期監禁，但「希望還希望，法律還法律，要我輕判都畀個基礎我先得嘅！」

求情信指被告為整體環境發聲

法官又引述一名教會導師為被告寫的求情信，內容提及被告非為了個人利益，而是為整體環境發聲。法官不禁質疑，被告因不同意美心政治立場，便向店舖掟汽油彈，反問：「咁係咪調返轉美心可以搵人燒佢間屋？咩叫『為社會公平的環境挺身而出』？」法官最終表示需時考慮，押後判刑。

案件編號：DCCC 170/2021