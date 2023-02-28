路透社指記者身份遭盜開社交媒體帳戶　接觸內地異見者　記協譴責

路透社今日（28日）報道，兩名旗下記者被盜用，並開設假的社交媒體帳戶，從以接觸內地異見人士長達數個月。涉事記者包括上海分社社長吳溫玲及譯音姓彭的駐港記者，路透社發言人指正調查事件，將會採取適當行動。

香港記者協會發聲明譴責事件，並透露其中一名事主為該會會員，批評冒認記者以騙取受訪者信任的手法卑劣，提醒大眾在回應敏感問題時，須核實及確保記者身份。



路透社表示，兩名記者的身份早在去年11月被盜用，偽冒者在社交媒體Instagram和通訊軟件Telegram開設虛假帳戶，並接觸內地異見人士，事件日前被移居澳洲的華裔藝術家「巴丟草」揭發。

路透社表示，事件曝後光後，相關偽冒的帳號和對話已被刪除，而涉事的兩名記者的社交媒體帳戶，亦無被入侵的跡象，暫未能確定偽冒記者的幕後黑手。發言人指，正調查是否有人冒充記者及盜用其身份，將採取適當行動。

記者協會表示，高度關注有本港記者身份被盜用，認為有關行為騙取受訪者信任，手法卑劣，促請有關人士立即停止，希望仍未移除有關假帳戶的社交媒體平台營運商，及早行動，以正視聽。該會又指，若有更多關於冒認記者身份行為消息，歡迎向記協提供資料。