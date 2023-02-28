中藥材商黃澤記「蜂房」含致癌黃曲霉毒素　超標多至71倍須回收

衞生署今日（28日）公布，持牌中藥材批發商黃澤記有限公司一個批次的「蜂房」，總黃曲霉毒素超標40倍，而黃曲霉毒素B1更超標71倍，而一批次的「檳榔」的總黃曲霉毒素及黃曲霉毒素B1也分別超標6倍及約11倍。黃澤記自願從市場收回該兩批中藥材。



黃澤記檳榔黃曲霉毒素同樣超標

衞生署透過市場監測，分別從兩間持牌中藥材零售商，取得批次編號：221210的「蜂房」及批次編號：221101的「檳榔」樣本進行化驗。

根據中醫藥管理委員會中藥組制定的標準，每千克蜂房及檳榔只可含不多於10微克總黃曲霉毒素及5微克黃曲霉毒素B1。署方表示，政府化驗所的化驗結果顯示，每千克蜂房藥材樣本含410微克總黃曲霉毒素和360微克黃曲霉毒素B1，即分別超標40倍及71倍；而每千克「檳榔」藥材樣本含69微克總黃曲霉毒素和58微克黃曲霉毒素B1，也分別超標6倍及約11倍。

署方初步調查顯示，上述批次的「蜂房」和「檳榔」由黃澤記從內地進口香港，正追查有關中藥材的受污染源頭及分銷情況，案件仍在調查中。黃澤記已設立熱線（2858 2168）接受市民查詢，署方會密切監察相關的收回情況。

長期攝入黃曲霉毒素可引致肝癌

發言人表示，黃曲霉毒素主要由黃曲霉菌、寄生曲霉菌及相關種類的霉菌產生的一組耐熱化合物，炎熱、潮濕及貯存不當等因素可助長霉菌滋生，導致受污染藥材含有大量黃曲霉毒素。

發言人指世界衞生組織屬下的國際癌症研究機構已界定黃曲霉毒素會對人類致癌，長期攝入黃曲霉毒素可能會引致肝癌，對乙型肝炎帶菌者更會構成較大的風險。署方至今沒有接獲與使用上述中藥材有關的不良反應呈報。署方提醒曾服用上述中藥材並感到不適的市民，應徵詢醫護人員的意見。

「蜂房」為蜂巢 可攻毒殺蟲和祛風止痛

根據《中醫藥條例》（第549章），「蜂房」和「檳榔」均屬附表2中藥材。「蜂房」為胡蜂科昆蟲果馬蜂、日本長腳胡蜂或異腹胡蜂的巢，其功能為攻毒殺蟲和祛風止痛；而「檳榔」為棕櫚科植物檳榔的成熟種子，其功能為殺蟲、消積、行氣、利水和截瘧。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第52條，任何人售賣藥物而其性質、物質或品質與購買人所要求的藥物所具有者不符，最高罰則為罰款10,000元和監禁三個月。待調查完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司的意見，亦會將個案轉介管委會考慮採取紀律行動。

衞生署呼籲市民若曾購買受影響批次的中藥材，應立即停止服用，並於辦公時間內送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。