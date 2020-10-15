消委會｜9款乾香料含有致癌物　有利腐乳王咖哩粉黃曲霉毒素超標

疫情下市民多了在家煮食，為了增添菜餚的色香味，部分人會使用乾香料。消費者委員會測試市面上37款乾香料樣本，結果發現有9款（24%）含有可致癌的黃曲霉毒素（aflatoxins）及／或赭曲霉毒素A（ochratoxin A），其中「有利腐乳王」咖哩粉檢出的黃曲霉毒素總含量最高，為每公斤20.1微克，超出香港及歐盟的法例要求。另外，該咖哩粉檢出的黃曲霉毒素B1含量為每公斤13.2微克，同樣超出歐盟要求。消委會指，已將資料轉交食物安全中心跟進。

消委會測試37款乾香料樣本，包括23款胡椒、4款薑、5款蒜、4款咖哩及1款含蒜的混合香料（消委會圖片）

消委會測試37款乾香料樣本，包括23款胡椒、4款薑、5款蒜、4款咖哩及1款含蒜的混合香料，檢測各樣本的黃曲霉毒素B1、B2、G1、G2的含量和總含量，及赭曲霉毒素A的含量。消委會指，黃曲霉毒素會污染食用植物，被國際癌症研究機構列為第1組物質，即會令人類致癌，當中以B1毒性最高。該毒素與肝癌有關，特別是帶乙型肝炎表面抗原人士，亦可能影響丙型肝炎病毒帶菌者；而且毒素可透過胎盤影響胎兒，導致幼兒發育不健全。

是次測試中，有7款樣本檢出黃曲霉毒素，包括3款白胡椒粉、2款咖哩粉，以及薑粉、蒜粉各1款，含量介乎每公斤1.1微克至20.1微克。現時香港法例，限制為每公斤含15微克，在上述7個樣本中，「有利腐乳王」咖哩粉的含量為每公斤20.1微克，超出法例上限，並超出歐盟標準（每公斤10微克）1倍。至於其餘6個樣本，最高的為每公斤2.8微克，未超出法規定。

另外，「有利腐乳王」咖哩粉的黃曲霉毒素B1含量也是最高，為每公斤13.2微克，高出歐盟最高含量上限（每公斤5微克）逾1.6倍。消委會表示，已經將樣本資料轉交食安中心跟進，並促請生產商盡快降低產品中的黃曲霉毒素含量，確保食物安全。

赭曲霉毒素A可增患肝細胞瘤、腎細胞腺瘤和惡性腫瘤的風險

此外，是次測試中有5款樣本檢出赭曲霉毒素A，包括2款白胡椒粉和薑粉、咖哩粉，及蒜粉各1款，含量介乎每公斤2.0微克至7.4微克，其中最高的為「誠興椰子香辣原料」的蒜粉。消委會指，根據動物實驗，赭曲霉毒素A會增加患上肝細胞瘤、腎細胞腺瘤和惡性腫瘤的風險，亦會抑制實驗動物的免疫系統，不過香港暫未有為乾香料訂定相關最高濃度上限。

消委會指，黃曲霉毒素較難以一般的煮食過程和烹調溫度去除，建議消費者留意留意香料表面有沒有發霉、異樣，購買後要密封好，以免受潮，並避免暴曬。

食安中心回覆表示，就消委會轉介的7款檢出黃曲霉毒素的樣本，包括超出法定標準的咖喱粉樣本，中心考慮到消委會所提供是次化驗數據的誤差限值頗大後，確定全部符合法定標準。至於5款檢出含赭曲霉毒素 A 的樣本，其中4款樣本的水平低於歐盟標準，一款蒜料樣本則沒有相應的歐盟標準，根據中心的風險評估，所有樣本在一般食用情況下，並不會影響健康。

食安中心表示，根據中心的總膳食研究結果，本港市民從膳食中攝入霉菌毒素的分量屬低，由於香料的食用量遠低於其他食物，因此香料中的霉菌毒素對市民健康的影響不大，不過中心提醒，業界應遵從食品法典委員會的操作規範，向可靠供應商採購食材，而業界及市民亦需妥善貯存香料，以減低香料受霉菌污染的風險。