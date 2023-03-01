聯合醫院89歲男病人周二晚自行離開急症室失蹤　周三晚上尋回

基督教聯合醫院發言人今日（3月1日，星期三）就一名病人自行離開醫院事件作呼籲，該院指，一名89歲男病人昨日（2月28日）下午約4時半因跌倒經救護車送到急症室求診，病人經分流後於急症室等候，醫護人員於晚上7時許召喚病人時，發現病人未有通知職員自行離開急症室。院方呼籲公眾人士若發現有關病人，馬上通知警方或致電醫院熱線電話3949 4002。



院方深夜表示，警方晚上尋回自行離開的老翁，並已通知病人家屬。



基督教聯合醫院一名89歲男病人周二（2月28日）下午約4時半因跌倒經救護車送到急症室求診，醫護人員於同晚7時許召喚病人時，發現病人未有通知職員自行離開急症室。（資料圖片）

聯合醫院指，該名病人身高約1.7米、中等身材，閉路電視紀錄顯示，病人離開醫院時身穿綠色外衣、米黃色褲及戴上黑色帽子，自行經協和街徒步離開。

聯合醫院表示，病人昨日下午約4時半因跌倒經救護車送到急症室求診，病人經分流後於急症室等候，醫護人員於晚上7時許召喚病人時，發現病人未有通知職員自行離開急症室。

聯合醫院表示，病人2月28日下午約4時半因跌倒經救護車送到急症室求診，經分流後於急症室等候，醫護人員於晚上7時許召喚病人時，發現病人未有通知職員自行離開急症室。（資料圖片）

該院之後隨即派出保安員在全院範圍及附近地區搜索，未發現病人蹤影，遂通知家屬，病人家屬其後報警，院方會全力配合警方的搜索行動，及為家人提供所需協。 院方呼籲公眾人士若發現有關病人，請馬上通知警方或致電醫院熱線電話3949 4002。