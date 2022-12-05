亞洲健力賽播錯國歌　王敏超明言不接受解釋　研向國際總會投訴

本月初於杜拜舉行的「2022亞洲經典健力錦標賽」，主辦機構在香港運動員連煒楨領獎時錯誤播出反修例相關歌曲《願榮光歸香港》。港協暨奧委會義務秘書⻑王敏超今(5日)表示，展示區旗及播放國歌屬嚴肅事情，將建議各香港代表團盡量要求於領獎前一刻，與主辦方再三核實國歌版本，相信大會願意配合，另會再探討如何完善指引。

他又提到，不接受賽事主辦方亞洲健力聯會的解釋，認為以賽事技術義工出錯為由難以解通事件，將再與香港舉重健力總會開會討論，並視乎情況商討如何向國際總會提出投訴。



香港運動員連煒楨（Susanna Lin）奪金牌領獎時，大會錯誤播出與反修例有關的歌曲《願榮光歸香港》，連煒楨展示「T字」手勢示意叫停。（YouTube截圖）

連煒楨在杜拜「亞洲經典健力錦標賽」領取金牌時，大會錯誤播出《願榮光歸香港》，連展示「T字」手勢示意叫停，大會隨後始知悉播錯國歌，並作更正。

王敏超在港台《千禧年代》指，展示區旗及播國歌是嚴肅事情，經過今次出錯後，將要求各總會向國際總會反映，「安排要做好，同再揸緊啲」，他建議港隊日後領獎一刻前，領隊或教練應盡量要求與大會核實國歌版本，「有啲情況未必畀，但因為發生過(播錯國歌事件)，呢件事應該全世界都知道」，故相信大會應會理解配合。他續說，知悉今次港隊於比賽前有提交正確版本，惟現場有否人曾作更換，則需進一步調查。

會「再執執」港協暨奧委會指引

他又提到，奧運等大型賽事中，奧委會一般會於賽事數星期前與各隊伍核實國歌歌曲檔案，相信相信較難出錯，惟規模較細、國際賽經驗較少則或未必，但王敏超明言，不接受今次主辦方的解釋，因大會招攬技術義工時應有考慮其相關經驗，「解說唔到點解會出錯。」

早前香港欖球隊出賽時接連發生國歌出錯事件，港協暨奧委會上月發出最新指引，要求香港代表團如再遇出錯須示意反對。被問到指引是否需再作完善，他指，如同法律一樣，經常有改善地方，「會再執執，但大方向係岩。」王敏超又指，將再與香港舉重健力總會開會討論，並視乎情況商討如何向國際總會提出投訴。