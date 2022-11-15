播錯國歌｜亞洲欖總CEO稱涉事職員為實習生：沒有不可告人動機

11月13日在韓國舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對韓國決賽中，主辦機構誤把香港修例風波期間示威者常用歌曲《願榮光歸香港》當成中國國歌播放。亞洲欖球總會早前就事件向香港欖總、特區政府和中央政府致歉，稱是一名初級職員播放從網上下載的歌曲。



亞洲橄欖球總會臨時行政總裁Benjamin van Rooyen今日（15日）再確認，涉事播錯國歌的員工是實習生，沒有不可告人動機：「有關人士不認識世界政治，是一個實習生，有關員工付出時間支持賽事發展，支持南韓欖球。我與有關人士溝通後可以肯定，不認為是別有用心的動機，只是單純的人為錯誤，有關人士是盡力做到最好。」



亞洲橄欖球總會臨時行政總裁Benjamin van Rooyen11月15日確認，播錯國歌員工是一名實習生，並形容他不認識世界政治。（亞洲橄欖球總會網頁）

亞洲欖總形容實習生不認識世界政治：只是單純的人為錯誤

亞洲橄欖球總會臨時行政總裁Benjamin van Rooyen今日確認，播錯國歌的員工是實習生，形容他不認識世界政治，只是支持韓國欖球，Benjamin van Rooyen稱他與有關人士溝通後可以肯定，事件不涉別有用心的動機，只是單純的人為錯誤。

香港欖總：日後再遇類似情况必即時退賽

除播錯國歌韓方職員身份惹關注外，國歌「交收」程序亦有疑團。香港欖總今午最新回應指，早於10月23日亞洲攬總已向港隊確認，香港代表隊的國歌是《義勇軍進行曲》，倘港隊打入決賽會播放此曲。香港欖總又指，一直持有相關對話紀錄。

欖總又指，早於10月底的泰國賽，港隊亦曾奏起正確國歌，亦肯定當打入決賽時，港隊的代表歌曲一定是《義勇軍進行曲》。欖總重申，亞洲欖總有責任確保遵守規則，包括展示正確國旗及播放正確國旗。

香港欖總又申，今次事件對港人做成明顯傷害，倘未來再發生相似情況，港隊將會立即退賽，並期望亞洲欖總不會再犯同樣錯誤。

不過，今次欖總聲明內，未有提及何時或以何種方式，向亞洲欖總遞交國歌的播放檔案。