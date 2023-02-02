平機會：食肆、診所拒服務確診者或違法　憂感染風險唔一定合理

確診者隔離令本周一取消，近日有指部分私家醫生拒絕為確診病人診症，亦有食肆將他們拒諸門外。平機會主席朱敏健今日（2日）在電台節目表示，殘疾歧視條例說明如服務提供者拒絕要求的原因基於他人有殘疾，包括傳染病或觸犯法例。若診所或食肆拒絕提供服務，必需提供必要及合理的理由；若非拒絕而提供與眾不同的待遇，就要視乎該個案的環境，「要睇係咪一個較差嘅待遇。」



▼1月30日 柏立基普通科門診診所治療新冠病人▼



朱敏健今日在港台《千禧年代》表示，近日未收到因應防疫措施放寬，而遭受歧視的相關查詢或投訴，如食肆或診所一刀切拒絕服務新冠病人或觸犯法例。以食肆為例，若店家提議客人由堂食轉做外賣就無問題。惟若拒絕做生意，必需提供必要而合理的理由，純粹出於憂慮個人健康及感染風險未必一定為必要及合理。

就算店家話保護員工或者保護其他顧客，其實餐廳可能有其他防疫措施（員工佩戴口罩、餐廳消毒等）。」 朱敏健

此外，食肆若非拒絕提供服務，而是提供與眾不同的待遇，就要視乎該個案的環境，「要睇係咪一個較差嘅待遇。」

朱敏健表示，。（余俊亮攝/資料圖片）

朱敏健指出，若私家診所拒絕應診，亦要視乎其理由的強弱。例如該診所是否曾經為上呼吸道求診者應診，若該診所平時已經不會接收這類病人，只做心臟、骨科、美容等專科類別，「理由可能大啲。」他表示，有診所以沒有新冠口服藥為由拒絕應診，但有些輕症者不需特別服用口服藥。他強調，必須考慮目前大環境就是新冠患者已毋須隔離，「咁你又有咩必要而合理嘅理由將佢隔離喺場所門外？」