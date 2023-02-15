通關｜1月訪港旅客50萬人次回復疫前一成 旅發局派100萬份優惠劵
撰文：余心美
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隨著去年底撤銷抵港旅客核酸檢測，以及上月中港逐步通關，旅發局今日（15日）公布，今年1月初步訪港旅客約50萬人次，是去年12月的3倍，相比起疫情前、即2019年全年日均旅客數字恢復約一成。最多的訪港旅客是來自內地，約有28萬人，即佔總數56%。
港府月初展開的「Hello Hong Kong（你好，香港）」大型全球宣傳活動正式啟動，旅發局聯同全城商戶向旅客送出至少100萬份「香港有禮」旅客消費優惠券，亦由今日起在逾1,500間商舖直接使用，不設最低消費額限制。
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旅客以香港作為過夜停留的中途站
旅發局公布，今年1月初步訪港旅客約50萬人次，去年12月有16萬人次，數字是其3倍。相比起疫情前、即2019 年全年日均旅客數字恢復約一成。
旅客訪港目的除了以香港作為過夜停留的中途站﹑探親﹑商務等必要出行外，休閒旅客的比例亦錄得增長。
1500間店舖派百萬份旅客消費優惠劵
隨着「Hello Hong Kong（你好，香港）」大型全球宣傳活動正式啟動，旅發局聯同全城商戶向旅客送出至少100萬份「香港有禮」旅客消費優惠券，每份價值至少100元。旅客除了可以憑券在指定酒吧﹑餐廳及酒店享用迎賓飲品外，即日（15日）起更可以選擇在不同景點﹑零售及餐飲商戶、合共逾1,500 間商舖直接使用消費優惠券，且不設最低消費額限制。詳情瀏覽旅發局網站。
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網站亦可領優惠劵
旅客可親臨5間旅發局旅客諮詢中心，包括香園圍／蓮塘口岸、香港國際機場入境大堂、尖沙咀天星碼頭、廣深港高鐵香港段的西九龍站抵港大堂，以及港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓，領取「香港有禮」旅客消費優惠券。同時，旅發局亦會陸續透過不同的旅遊網站及全球各地的旅行代理商，向訂購香港旅遊產品的旅客送上消費優惠券。
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