女印傭拒絕與男僱主性交易　被罵咁錫身唔好嚟做及解約　索償18萬

女印傭聲稱剛到步到一名香港僱主家中，即遭到男僱主性騷擾，包括多次遊說她性交，又向她說：「好嘅工人姐姐同我生一個仔。」又指過去也有年輕女傭願收錢與他性交。印傭多次拒絕，反被男僱主斥責：「咁錫身就唔好嚟做。」印傭最後報警及向平機會投訴，但警方指未構成刑事罪行。女印傭後來被解約，因她曾訴僱主而兩度未獲聘用。平機會今（1日）代其入稟區域法院，就印傭的感情損害及收入損失等向男僱主索償逾18萬港元。



到步首3天的一晚已遭林嗅頭髮

原告印尼籍女子，被告林銳生。入稟狀指，原告於2022年2月17日受僱並遷入林的住所，原告入住後頭3天的某一晚，她沐浴後，林突然走近並嗅她頭髮和身體，指她「好香」。原告感到震驚，事後與林溝通時都會暗中錄音。

印尼筙女原告透過平機會入稟向前僱主索償18萬元。(資料圖片)

林稱之前的女傭亦願搞嗰啲嘢

同月21日晚，林要求與原告性交稱：「我想搵到個好嘅工人姐姐同我生一個仔，同我結婚。」林又說：「（之前聘請的女傭）肯同我搞嗰啲嘢嘛，佢肯嘅，即係俾啲錢佢肯嘅。嗰陣時佢23歲。」原告受驚，明確拒絕林的要求。

首周出糧多給1千元禮物錢

一周後，林向原告支付薪水時，突然額外給予1000元，原告拒絕收下，林堅持稱只是「禮物」，不諳廣東話的原告遂要求仲介公司直接詢林，給她額外款項的原因，獲確認款項只是「禮物」，原告最後收下款項。

林出示轉數快頁面及指著睡房

數天後（同年3月3日），林向原告展示手機「轉數快」頁面，上面寫著原告名字和600元金額。林指着手機，又指著睡房。原告搖頭拒絕，同時拿出自己手機，打算拍下林的手機屏幕，林隨拿走手機，最終沒有轉帳給原告。

多番拒絕後林說：工人唔屌得㗎咩

林之後不斷遊說原告與他性交，如說：「諗都諗到我要啲咩啦吓話，孤男寡女係度」、「工人唔屌得㗎咩」、「就係想屌你吖嘛，想同你搞吖嘛，就係想同你做愛吖嘛…谷鬼氣呀，咁錫身就唔好嚟做」、「你肯嚟我呢度返工做嘢，諗都諗到係想同你發生關係㗎啦，你又唔係未結婚，三十幾歲人諗都諗到下嘛…見到你好靚，你個樣好靚呀」。

原告曾向印尼領事館求助

原告一直明確地拒絕林的要求，並對林說：「我哋要咁樣呀先生，知唔知呀」、「我唔開心呀，我驚呀先生」。兩天後，原告偷偷致電仲介公司和印尼領事館求助，獲建議若她無法忍受林的行為便應報警。

警察稱未構成刑事罪行

原告照辦，並向警員透露遭林性騷擾，又出示她暗中錄下的對話，亦有向平機會投訴林。警方及後告知原告，有關投訴未能構成刑事罪行，不會進一步處理。

兩名準僱業拒絕聘用原告

原告指，林的行為構成性騷擾，令她感到極為侮辱及難堪，她後來被林終止合約，頓時失去收入。雖然原告一直積極尋找新僱主，惟曾有兩名準僱主得知她曾作投訴後，均拒絕聘請她。原告要求林支付感情損害、收入賠償及懲戒性損害，合共183,513.3元。

案件編號：DCEO4/2023