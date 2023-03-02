博彩稅｜預算案每年徵24億元稅款　馬會市場總監：有重要影響

財政預算案提出向馬會收取每年額外24億元的足球博彩稅，為期5年。馬會市場策略及品牌事務執行總監甄康民表示，這項稅收對馬會而言是一個重要的影響（significant impact），但認為馬會現時毋須增加額外收入或新增賭博收益，以抵消繳稅而帶來的開支。



馬會市場策略及品牌事務執行總監甄康民今日（2日）岀席在中環海濱舉行的LIVE MATTERS 2023會議，與多個本地機構領導層交流在港舉行的大型活動。他受訪時表示，24億元的足球博彩稅對馬會而言是「重大的影響（significant impact）」。

馬會不會增加額外收入以抵銷繳稅

他續稱，「這確實是很大金額，但馬會依然會繼續我們的賽馬盛事，以及慈善方面的貢獻」。他認為，現階段馬會毋須增加額外收入或新增賭博收益，以抵消因繳稅而來的開支。

他又提到，賽馬日能再有馬迷入場非常好，希望在防疫政策放寬，如口罩令等取消後，可以有更多馬迷入場，「確實年初三賽馬日有很多人，我知道農曆新年對市民而言是重要節日，當然都希望日後會再有此情景。」

樂見更多馬迷入場

他補充，今日能岀席會議非常好，因為馬會都需要各行各業、不同機構的支持，令馬會可以繼續賽馬事業，令賽馬比賽更具娛樂性。