足球博彩稅｜陳茂波：馬會非恆常捐獻多有多做少有少做　影響不大

最新一份《財政預算案》向馬會「開刀」，提出每年徵收24億元的「額外足球博彩稅」，為期五年。馬會及後發聲明表示「慈善信託基金」不會減少每年批出的恒常捐款的水平，但明言會嚴重影響基金作出捐獻的能力。財政司司長陳茂波表示，非恆常項目可以「多有多做，少有少做」，時間上亦可將就，相信累計百多億的稅收對馬會影響不太大，希望大家在目前環境下共渡時艱。



▼2月22日 財政司司長陳茂波公怖新一份財政預算案▼



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財政司司長陳茂波接受無綫節目《講清講楚》訪問表示， 「慈善信託基金」的恒常捐款涉及原本獲馬會資助的機構，不收受稅收影響，非恆常捐贈則視乎項目，有時涉及興建大樓、體育館及音樂廳等，認為可以「多有多做，少有少做，同埋係時間上亦都可以將就」。他指，馬會慈善方面所累積的儲備達數百億，相信博彩稅所涉及百多億，對馬會捐獻「未必真係影響咁大」：「而家咁嘅環境，希望大家幫下手，共渡時艱」。

▼財政預算案．市民關注再派消費券及如何促進旅遊業▼



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今年連續第三年派消費券，被問及為何不在稅務措施上協助基層，陳茂波指，政府縮減退稅額至6,000元，而非維持退稅1萬元，已有70多萬人跌出稅網，受惠人數最多只有約100萬人，反之消費券可讓700萬人受惠，讓商戶有更多生意，加大復蘇力度。不過，他再次重申，消費券動用的錢較多，倘作為經常性項目，每年派發不太可行。

下年度（2023/24）繼續錄得財政赤字，未來幾年擬每年發債650億元。陳茂波指，內地今年經濟增長至5%，東南亞經濟增長主亦是高單位數字，歐美過去因為疫情及地沿政治相當困難，相信捱過去後會回復增長，認為外圍環境有利來港經濟。他認為，本港過去兩年經濟增長受打擊，主要因為疫情，令投資氣氛變差，但這些因素一路轉好。

▼2月22日 財政預算案重點▼



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他又提及，本港工務工程未來五年每年平均開支達過千億，涉及新發展區造地、基建製冷項目、醫院重建等，希望透過發債進行融資，令相關項目可以盡早落成，讓大家受惠，而中期預算亦已把利息計算在內，發債為港府可承擔項目。他強調，發債只是一個工具用以管理現金流，並指本港財政儲備一直維持高位，部份交予金融管理局投資，2019年至2021年平均每年回報為13%以上，又指國家開放速度快，內地市場規模大，只要疫情得以控制，內循環增長會加速，助力香港經濟。

陳茂波續指，本屆政府吸引企業本港，定位創科及先進企業，過去數月進展不錯，來港的大型企業會連同供應鏈一同帶去香港，對本港經濟增長有很大幫助，製造業則是一例，令產業結構更為多元化，亦能製造更多就業機會。

▼財政預算案．政府推動吸納人才▼



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他表示，大企業來港落戶，很多事情要商討，包括用地、僱用人手、引入技術、產業鏈、對港生產總值貢獻是否需要政府投資，需時較長，但自去年10月公布開香港虛擬資產發展政策宣言後，第三代互聯網（Web3）發展很快，不少公司搬回香港，加上香港立法訂立虛擬資產服務提供者發牌制度，港府進一步完善監管進度，香港國際金融中心的地位得到國際認可，對企業而言很有吸引力，第三代互聯網為短期以言本港發展得最快的項目。

陳茂波指出，本港過去促成流失企業及人才的原因，主要是因為疫情，現在部份已離港的商界人士回港了解目前情況及政策，很多外商及機構來港，服務範圍不只是內地，更是其他地位，香港疫情後恢復，令企業更有信心：「佢哋都同我哋講，佢哋去到第二度先知其實金融方面真係同我哋冇得比，冇得比就係個市場嘅深度、闊度、啲產品多樣化程度，同匯聚啲機構同啲人。」他說，本港股票市場成交量及市值比鄰近競爭者超過至少十倍以上，加上郊野、配套、餐飲完備，不少企業正籌備回港。

▼回歸後歷年《財政預算案》盈餘及赤字▼

