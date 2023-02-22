財政預算案｜徵額外博彩稅馬會亦不應減慈善　陳茂波：自己諗掂佢

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今（22日）在財政預算案建議向馬會徵收每年24億元「額外足球博彩稅」，馬會隨即回應指措施徹底削弱馬會的持續競爭力，嚴重影響馬會持續向香港賽馬會慈善信託基金捐獻的能力。



陳茂波在下午記者會指，港府已考慮本港博彩事業整體競爭力，馬會亦承諾不會減少對慈善事業的承擔：「（馬會）要度吓點absorb（消化），即係點樣處理呢24億元，佢節流又好，佢用佢reserve（動用儲備）又好，自己諗掂佢。」



陳茂波又說，港府在財政緊絀下需要開源，在不增薪俸稅及利得稅前提下向馬會額外徵稅，相信馬會足以應付：「可能無咩人鐘意比人加稅嘅，佢（馬會）有佢嘅反應，我哋做我哋應該做嘅嘢，就係咁喇。」



▼財政預算案．提高博彩稅與否成焦點▼



陳茂波指，港府已考慮本港博彩事業整體競爭力，尤其足球博彩非本港獨有，且亦有網上平台及鄰近地區賭場，在「足球博彩競爭幾激烈」下遂決定先徵收定額金額，之後將觀察競爭環境再定下一步。

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陳茂波指馬會慈善事業承擔不能減：節流又好動用儲備又好

陳茂波說，馬會對本港慈善事業的承擔不能減少：「（馬會）要度下點absorb（消化），即係點樣處理依24億元，佢節流又好，佢用佢Reserve（動用儲備）又好，自己諗掂佢。」被問何以馬會反應這樣大，陳說：「可能無咩人鐘意比人加稅嘅，佢有佢嘅反應，我哋做我哋應該做嘅嘢，就係咁喇。」

馬會稱收入將因而大幅減少 陳茂波：佢負擔得嚟

他又指，在財政緊絀情況下，既要節流，亦要開源：「為咗唔想打攪大家，唔加薪俸稅、唔加利得稅，又要增加收入，咁就想將影響範圍收到最細。」他說徵收額外足球博彩稅，相信馬會應付有餘：「咁對馬會徵收（每年）24億，覺得佢負擔得嚟，我哋就應該收嘅。」未來5年，政府會繼續留意足球博彩競爭環境：「我哋係有空間做我哋認為應該要做嘅嘢，彈性及主動權在特區手上。」

增加博彩稅率將嚴重影響馬會持續向香港賽馬會慈善信託基金（「慈善信託基金」）作出捐獻的能力。 馬會聲明

（馬會）要度下點absorb（消化），即係點樣處理依24億元，佢節流又好，佢用佢Reserve（動用儲備）又好，自己諗掂佢。 財政司司長陳茂波

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財政預算案建議自2023/24年度起在《博彩稅條例》下，向香港賽馬會徵收每年24億元的「額外足球博彩稅」，為期5年。馬會期後回應指，因應香港當前的特殊處境下，理解政府今次決定向馬會徵繳「額外足球博彩稅」的理由，但未來五個財政年度，馬會收入將因而大幅減少，重大影響馬會對慈善信託基金的撥款。

徹底削弱馬會的持續競爭力，最終只會損害香港......在這五個財政年度期間，馬會的收入將因而大幅減少。 馬會聲明

咁對馬會徵收（每年）24億，覺得佢（馬會）負擔得嚟，我哋就應該收嘅。 財政司司長陳茂波

馬會又建議政府展開對足球博彩發牌條件的檢討，給予馬會必需的彈性及競爭力，以應對來自非法外圍和境外莊家的市場競爭及挑戰，並緩解因須繳交「額外足球博彩稅」而引致收入下降的負面影響，強烈促請政府認真檢討及長遠調低博彩稅率，特別是介乎72.5至75%的賽馬博彩稅率，並希望政府支持馬會引入更多越洋轉播及全球匯合彩池。

馬會於預算案諮詢期間，已明確指出，香港的博彩稅率屬全球最高，馬會對增加博彩稅率的建議有強烈保留。 馬會聲明

可能無咩人鐘意比人加稅嘅，佢（馬會）有佢嘅反應，我哋做我哋應該做嘅嘢，就係咁喇。 財政司司長陳茂波

▼2月22日 財政預算案重點▼

