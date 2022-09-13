大浪村鹹田村疑違例拆百年古屋　團體批古蹟辦未提現況倡斬件評級

古物諮詢委員會上周四（8日）通過古物古蹟辦事處的建議，確認西貢百年古村大浪村和鹹田村，合共16個歷史項目的評級。不過，該兩條被劃定為「鹹田考古遺址」的古村去年已被揭發，村內多間古屋在未獲批准下已被人拆毀。

本土研究社批評，古蹟辦在上周的會議上，對事件隻字不提，卻反指「這兩條村個別建築物的文物價值和狀況可能各不相同」，建議將早前建議的整村評級改為「斬件評級」，憂慮做法會令村內的建築更快被清拆，形容該村已「危在旦夕」，而古諮會在歷史建築被清拆一年後才商討評級決定，已喪失保護古蹟的價值，形容凸顯現時保育政策問題。

《香港01》已就此向古蹟辦及城規會查詢，正待回覆。



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擁有250年歷史的大浪村，早年被古蹟辦劃定為「鹹田考古遺址」，古蹟辦歷史建築評審小組在2009年建議，將兩件古村的「擬議評級範圍涵蓋整條鄉村」，並擬議評為二級歷史建築，顯示該村一帶具有極高考古價值，任何現有建築物的更改、重建或新發展均須獲城規會批准，亦須事先諮詢古諮會。

去年8月已被發現多輛工程車出沒 挖泥機毀樹林

不過，在西貢東郊野公園範圍內的鹹田灣沙灘，去年8月被揭發有多輛工程車出沒，並存放不少建築材料，涉嫌違反《郊野公園及特別地區規例》，繼而被揭發有原居民擬重建或興建多幢丁屋，亦有挖泥機破壞樹林。

行山資訊Facebook 專頁「天行足跡」隨後在去年11月亦發現，有過百年歷史的古村大浪村多間古屋已被清拆，淪為頹垣敗瓦，整排村屋被拆至只剩下大門牆壁，當中23至26號舊屋本來完好無缺，亦難逃清拆，直言事件「令人痛心」，質疑該村遭發展商收購後大興土木，惟城規會當時回覆稱，過去三年均無接獲《大浪灣分區計劃大綱圖》內的發展申請，亦即村內任何改動均屬違法。

翻查資料，漁護署助理署長薛漢宗與家人曾先後在2015年和2016年向城規會「闖關」，申請在大浪灣鹹田村興建五幢丁屋，該址鄰近「具特殊科學價值地點（SSSI）」，有關申請起初在過萬反對意見及政府多個部門「落閘」下，遭城規會否決。薛漢宗家族隨後多次修訂申請，並提交過近萬份支持意見，當中大部份意見書為「一式一樣」，最終獲城規會有條件批准。

本土研究社表示，古諮會上周開會確認16個歷史建築項目評級時，並無提到村內不少建築物已被「偷步」非法拆毀的事件，更將之形容為「荒廢殘跡」，質疑當局欲將古屋被毀壞一事「歸因於自然風化倒塌」。

本研社：「評級會變追悼會」

本研社又批評當局在事發後拖延逾一年才評級，部份村屋已被「先拆後評」，惟當局卻無追究有關違法問題，直斥「評級會變追悼會」，已喪失審議評級以保護古蹟的原意。

本研社又引述古蹟辦的擬議評級文件指，當局形容「這兩條村個別建築物的文物價值和狀況可能各不相同」，建議將整條村「斬件評級」，令受保護的單位由整條村降至個別村屋。

本研社批評做法「令僅餘的村屋受到的保障更少」，憂慮會加速百年古村大浪村內的歷史建築被「拆骨」，形容該村已「危在旦夕」，又指此事反映不僅是碩果僅存的百年古村在保育上出現政策缺陷，更是本港古蹟保育的「死症」。