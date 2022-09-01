威靈頓街地下公廁擬評二級歷史建築　歷一世紀現存最古老

古物古蹟辦事處最新建議，將中環威靈頓街公廁列為二級歷史建築，該公廁建於1913年，歷經逾一個世紀後，是現今唯一仍對外開放的地下公廁，亦是現存最古老的公廁。

另外，灣仔吉安街9號的三層唐樓、大埔「李氏宗祠」和同區位處錦山的住宅「超廬」亦獲評級，前兩者擬議評為三級，「超廬」則建議評為二級歷史建築，古諮會將於下周四（8日）開會討論。



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三角公廁逾百年歷史

擬議評為二級歷史建築的公廁為威靈頓街公廁，位處中環威靈頓街及皇后大道中交界，藏於地底，市民要走下一條長樓梯才可如廁，而這個大路中的三角位，亦為它帶來「三角公廁」的稱號。

該公廁建於1913年，至今已有109年歷史，歷經逾一個世紀風波後，仍然屹立不倒，是1890年因爆發鼠疫而建的公廁中，唯一仍對外開放的地下公廁，而該公廁只有男廁，亦反映過百年前華人社會重男輕女的思想。100年過去，威靈頓街公廁曾多次翻新，惟公廁外部仍保留銀色拱形設計的欄杆，走落公廁的樓梯有充足光線照射。

灣仔吉安街9號。（Google Map截圖）

灣仔吉安街9號的唐樓亦擬評為三級歷史建築，該私人住宅建於1915年，鄰近一級歷史建築「藍屋」。根據地產網站資料，該唐樓樓高三層，每層各有一個單位，地下大門設有大閘外，旁邊亦有拱型樓梯駁上樓，二三樓則為複式單位，實用面積合共992平方呎，該兩層的業主今年一月曾出售單位連露台，售價1,450萬元。

餘下兩個有望「升格」的建築物均位於大埔，擬評為二級歷史建築的為建於1934年、鄰近舊大埔墟火車站的大埔錦山「超廬」，以及建於1907年以前的大埔蓮澳13號「李氏宗祠」。

另外，古蹟辦亦審議西貢大浪及鹹田共25個有歷史價值的建築物，最終有16個有望成為歷史建築，包括建議評為三級的大浪18D號「育英學校」和其廚房及廁所，估計該校建於1950年代，至今已有約70年歷史。

根據天主教教區刊物《古道行》，該校早在戰前建立，為私塾形式，當時神父聘老師教授村民中文、數學和中國歷史等科目，但卻無提供英語課。惟戰後，大浪村民陸續遷出，該校至1977年已再無學生就讀，直至80年代，教區將已荒廢的育英學校改為「天主教營地」，供公教青年使用。

至於上次古諮會會議中，古蹟辦建議對被納入市建局九龍城重建計劃的「李基紀念醫局」不予評給的建議，當局在一個月公眾諮詢後，仍維持不作評級的決定，若古諮會通過有關建議，李基紀念醫局將「升格」失敗，意味日後活化或重建時不會「綁手綁腳」。