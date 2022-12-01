茶果嶺村清拆建公營房屋　兩歷史建築或受影響沉降　保留11件文物

政府擬清拆有逾400年歷史，被稱為「市區古村」的茶果嶺村寮屋區，以重建成6幢公營房屋，涉及近4,500個單位。古物古蹟辦事處今日（1日）公布的最新文件指，重建範圍一帶有兩幢三級歷史建築，包括屹立茶果嶺122年的「羅氏大屋」，以及有74年歷史的茶果嶺天后宮，重建期間兩幢歷史建築或會受沉降等問題影響，土木工程拓展署要加強監察，並增設防護屏障保護。

另外，地盤範圍內亦有9個文物和文化遺產資源，包括茶果嶺鄉民聯誼會、前四山公立學校、店鋪金屬折疊閘門和界石等，將會受工程直接或間接影響，古蹟辦建議土拓署應攝影紀錄，並在工程期間收集部份文件，交由建屋的香港房屋協會，視乎詳細設計配合房屋發展，介紹茶果嶺村的歷史。古蹟辦認為，在相關緩解措施配合下，有關文物保育建議可以接受，。



古蹟辦向古物諮詢委員會提交的文件指，茶果嶺村重建地盤內有一幢已評為三級歷史建築的羅氏大屋，位於茶果嶺道50A、51及51A號。羅氏大屋約於1900年興建，至今有約122年歷史，是茶果嶺現存歷史最悠久的住宅樓宇之一。

文件指，羅氏族人從廣東惠陽移居本港後，在石礦場從事採石工作，並使用該處出產的花崗石建造羅氏大屋，據說，獲清朝政府推舉為茶果嶺「頭人」的羅寬，就是其中一個最早在茶果嶺定居的羅氏族人。羅寬在1904年向香港政府租用茶果嶺一個花崗岩礦場，而另一個羅氏族人羅先哥則在1849年從賴亞七購入鯉魚門一個石礦場。

另外，距離重建地盤50米內的茶果嶺天后宮，同樣已獲評為三級歷史建築。文件指，首個天后宮位處岸邊，相信是建於1845年，但於1912年被颱風摧毀。根據天后宮內的牌匾，四山村民於1941年集資興建新廟宇。其後，廟宇因亞細亞火油(華南)有限公司興建儲油庫而被拆卸，政府於1948年建造現有的天后宮。

土拓署指，擬議工程或會對將受地面振動、傾斜和沉降間接影響，故應在施工期間，應監測其振動，傾斜和地面沉降，並採用3A監測系統，分別是戒備（Alert）、警報（Alarm）和行動（Action），並對羅氏大屋進行製圖及攝影記錄，狀況勘測和結構評估。 同時，在整個工程期間應為羅氏大屋設置防護屏障。

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文件又提到，在重建地盤內發現8個具有歷史價值的構築物和文物，包括：

1. 茶果嶺道212號

2. 前四山公立學校

3. 茶果嶺道 40號（茶果嶺鄉民聯誼會）

4. 茶果嶺道95及95A號

5. 茶果嶺村大街店鋪的12套金屬折疊閘門

6. 1910年的紀念碑

7. 茶果嶺花崗岩礦場兩塊界石

8. 多子石

9. 「合義龍」龍船

古蹟辦指，留意到擬議工程會對文物建築或構築物有直接影響，包括茶果嶺 212 號，前四 山公立學校，茶果嶺鄉民聯誼會），茶果嶺95及95A號，故應在工地清理或拆除和工地平整階段中進行攝影、錄像、製圖記錄，以及內部和外部的3D掃描工作。

另外，古蹟辦又指，應保留直接受影響的文物建築或構築物的可移動文物或構造，包括任何仍然存在於前四山公立學校內的紀念牌匾、茶果嶺大街商店的金屬折疊閘門、茶果嶺95及95A號的花崗岩磚，1910年紀念碑和茶果嶺花崗岩採石場的兩塊界石，並盡可能在清理工地或拆除和工地平整階段中收集，並交由房協用於後續的房屋發展。

至於多仔石和及「合義龍」龍船，古蹟辦認為則應在施工前進行攝影記錄，由於將會原址保留多仔石，因此在整個工程中將在石塊周圍設置保護屏障。 而「合義龍」龍船應小心搬遷並遠離工程範圍存放。