旺角洗衣街商業低市場預期賣出　發展局：經專業判斷土地底價推售

地政總署周三（1日）公布，旺角洗衣街與亞皆老街交界大型商業地皮，由新地奪得，成交價47.29億元，即可建樓面面積呎價約3,103元，較市場預期的底價再低16%，比新界區的工業地皮更平。發展局今晚在社交媒體回應事件，重新估價由地政總署的專業測量師負責，以標書內所容許的發展及要求為基礎，並參考市場的土地和物業成交及最新市況作出底價的估值，「在收到起碼達到底價的入標價才出售。」

外界評論認為，旺角商業地皮賣價不高，而翻查近年工業及物流地皮，例如去年7月由外資基金ESR Group Limited，以逾52億元奪得的葵涌美青路及貨櫃碼頭南路交界物流地，每呎樓面地價3,539元。去年1月份，粉嶺安居街工業地由其士國際（0025）以2.97億元投得，每呎樓面地價3,387元。明顯見到旺角洗衣街商業地的每呎地價，比新界的工業地更平。外界評論指，政府是在「淡市」推「靚地」

不過，發展局指，旺角洗衣街用地不單提供商業樓面，為長遠的經濟發展做好準備，亦提供大量社會殷切需求的設施，包括社福設施、社區會堂、公共交通交滙處、跨境巴士設施、行人天橋等等，「如果硬要等到市況好轉才出售，有違政府增加土地供應照顧社會所需的宗旨。」當局又指，會繼續經專業判斷訂定一塊土地的底價，確保以合理的價錢推售用地。