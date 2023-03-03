高鐵長途車分兩階段重開　張欣宇：短途車周末滿座料可再加密班次

高鐵香港段目前只提供往返深圳及廣州短途班次，消息指，長途列車服務下周六（11日）起分兩階段復運。立法會議員張欣宇今日（3日）在電台節目表示，預料高鐵會分兩階段重開長途班次，首階段將會涵蓋潮汕等地，第二階段則是疫情前非高峰的長途車。他認為，現時西九高鐵站平日的載客量已達85%，周末更是迫爆，認為當局有空間進一步增加短途班次，以應付需求。



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張欣宇早上在港台節目《千禧年代》表示，他亦收到相關消息， 預料首階段會復運廣東省的長途服務，如潮汕等地，第二階段則會重啟疫情前非高峰的長途車，短途車亦會加密班次。

他認為，當局擬分兩階段重開高鐵班次，或是要配合春運後的列車時間表調整，做法是無可厚非。他表示，據了解，現時的高鐵班次為38.5對，第二階段將會增至40對左右，第三階段則加至66對，他認為短途班次的需求將會較大，當局仍有空間將每日班次增至過百對，「我哋香港呢一段主力係做好短途服務，因為本身香港高鐵站嘅定位就唔係做樞紐，因為我哋係成個網絡嘅終點站」，而最近的深圳北和廣州南是廣東省兩個最大的樞紐的火車站，故認為當局應先做好短途服務，便可吸引到更多乘客。

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對於有工會指，現時高鐵短途班次的客流量不多，相信長途班次重開才可改善客流量，張欣宇則指，根據入境處數字，平日經西九高鐵站出入境的人次，每日達到3萬多人次，「平日都已經去到八成半喇，喺周末基本上係完全滿，基本上你唔使諗住係可以現場買到飛，所以你見到個客量同需求係返咗嚟」，他認為目前38.5對列車可載客約4萬人次未能應付需求。

他又指，早前高鐵復運售票出現混亂，是因為通關初期設有配額，導致網上和現場分配車票不均，現時取消配額後，近時售票的情況已變得順暢，認為現時的流程比疫情前更暢順。他又指，希望當局提前最少一至兩周公布長途班次的售票安排較佳。