電費增加推高醫院用電成本　也為新環保節能技術帶來契機

本港兩間電燈公司繼今年元旦起增加電費後，三月因應燃料費調整而再度加電費，令市民及各行各業都增加了負擔。除了一般住戶受影響，需24小時運作、長期耗費不少電力及熱能的醫院及各種醫療設施亦不能倖免，電費支出同樣大增，故能利用各種方式慳電節能甚為重要，不但減輕電費開支，亦能收保護環境之效。其實本港醫院早年已陸續引入不少環保設施，而隨著電費增加，竟使用成本較昂貴、效用更大的節能設備變得較以往可行，可促進的整體使用效益或較以往更高。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



醫院用電量龐大，筆者及工程團隊早年已在不少大型醫院引入不同省電及節能裝置，希望能盡量節省電力消耗。例如，早年醫院曾引入「能源管理合同」（Performance Contracting)，因70年代時本港經濟環境不理想，曾出現能源危機，電費相對昂貴，故歐美國家有人想出由金融機構與科技公司合作研究應用合適節能的科技，協助、甚至提供資金與不同建築物包括醫院去減少能耗，而節省得來的電費可則由院方與科技公司攤分，增加了私人公司參與節能的誘因。

其後醫院多年來亦有引入不同方法去節能，包括大規模更換至高能較無油式空調系統、分階段將傳統慳電膽更換成LED燈膽，更引入臭氧洗衣系統等，即利用電離方法使空氣產生臭氧，並將臭氧溶入水中用作洗衣，免卻使用高溫熱水洗滌之餘，亦無額外殘餘物，更引入香港首個以環保堆填沼氣為燃料的醫院電熱聯供系統。多年來一直參與不少醫院節能減排的筆者，早前有幸獲頒授英國能源學會榮譽院士的名銜。

筆者攝於產出沼氣的堆填區，從這裡輸送至香港首個以此作環保燃料的醫院電熱聯供系統。

不過，多年來推動環保之路並非一帆風順，以往部分節能減排的措施或涉及較高昂的成本，如昔日的LED燈膽價格甚高，故即使達到環保節能效果，亦要面對回本期較長的問題，直至更多人使用而至LED燈膽價格下降，才能更廣泛應用。不少大廈亦會在制定減碳環保措施時，因面對高昂成本而無法引入相關措施，未能全面達至最高省電效能。

隨著電費增加，雖然加重了整體用電成本，但筆者認為亦是一個契機，令大廈業主或相關持份者有更大誘因去引入成本相對較高昂的新式節能措施，因此舉變相令每慳一度電所節省的電費相應增加，亦可能令環保節能裝置的回本期縮短。

舉例說，以往曾有研究發明，將氫氣為原料結合氧氣可用作產生無污染的電力，並可以此技術開發出燃料電池（fuel cell），發電之餘可減少對環境的污染，亦可應用於交通運輸工具。不過以往以此方法產生電能成本較高，對一般企業或用家來說不太可行，在電費持續增加情況下，或為此類環保措施的推廣帶來更大商機。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

