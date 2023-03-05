Clockenflap｜星洲公司百人來港周年遊　享受音樂　體會舊去新來

睽違3年的大型戶外音樂及藝術節Clockenflap上周五起（3日）一連三日重臨中環海濱，今日（5日）來到最後一日節目。Clockenflap 2023吸引不少旅客特意來港人場參與，新加坡一間公關公司全體員工之前票選最希望到香港參加Clockenflap，近百人大軍遂決定來港4日3夜作員工周年旅遊。



該公司一名員工雖曾來港旅遊十多次，但疫情等因素下，與香港已闊別5年，重臨舊地，她指香港很多東西已大不同，今次來港除入場欣賞Clockenflap的歌手和音樂人表演，也能體會香港那種舊去新來感覺：「事隔5年再次來港，很多餐廳倒閉了，包括我其中一間最喜歡的餐廳，取而代之出現了更多咖啡店。」



受疫情影響，停辦3年的Clockenflap音樂及藝術節復辦，多個海外歌手來港表演，吸引樂迷參加。有新加坡公關公司員工一致票選想參加香港Clockenflap 作為員工周年旅遊，近100名員工3月3號抵港，展開4日3夜之旅。

時隔5年再來港感興奮 到旺角發掘美食

當中，員工Ferm 曾到港旅遊十多次，對於時隔5年再次來港感到十分興奮，她指，十分喜歡香港食物，會到旺角發掘美食：「隔5年再次來港，很多餐廳倒閉了，包括我其中一間最喜歡的餐廳，取而代之出現了更多咖啡店。」

Ferm (左) 曾到港旅遊十多次，對於時隔5年再次來港感到十分興奮。（旅發局提供）

選擇香港是因可同時體驗城市生活及與大自然接觸

另一員工Sarah今次是首次來港，她表示選擇來港其中一個原因是在香港可以同時體驗城市生活及與大自然接觸，來港後她曾到訪石澳。她又表示對Clockenflap音樂及藝術節的安排十分滿意，歌手出場時間準時、不需長時間排隊，且會場容易到達。

口罩令沒減來港意欲 口罩令不再在交通工具也會戴口罩

她指，即使早前決定來港之時，香港的口罩令仍然生效，但沒有減低她來港的意欲，但認為大家仍然比較小心，故此到港後亦會在公共交通工具會戴上口罩。

負責人稱全員一致票選來港 享受音樂同時推廣公司業務

公司負責人 Pat Law 表示，Clockenflap音樂及藝術節陣容多樣化，不同年齡層的觀眾都能享受音樂節。她指，全體員工一致票選前往香港參加音樂節，加上北亞的客戶亦會到港參與音樂節，因此相信在Clockenflap享受音樂同時，亦可交流，推展公司業務。

除了Clockenflap外，旅發局亦協助他們安排在港的行程包括參觀西九文化區M+及香港故宮博物館等。