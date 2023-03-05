女工協會取消遊行　警高度戒備　港鐵站巡邏、球場截查市民

香港婦女勞工協會原訂今日（5日）上午在灣仔舉行爭取婦女權益遊行，並獲警方發出不反對通知書。惟昨晚（4日）工會在Facebook突然宣布「遺憾決定取消」。警方亦於昨晚表示，早前發出的不反對通知書已無效，如有人到上述地方集結，或會違反「參與未經批准集結罪」，警方指留意到有「暴力團伙」響應遊行，揚言今日會部署足夠警力，果斷執法。



《香港01》記者今早到灣仔一帶視察，可見警方在街上嚴密佈防，目測至少逾百警力在場，灣仔地鐵站內亦有警員戒備及巡邏，有警員在灣仔修頓球場截查市民。



3月5日，警方於灣仔一帶高調巡邏



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記者今日於遊行原訂的起步地點修頓球場一帶視察，可見警方已近乎「五步一崗、十步一哨」形式嚴密佈防，目測有逾百警力。灣仔地鐵站內亦有警員駐守，各出入口有機動部隊、衝鋒隊及便裝警員戒備及巡邏。

而修頓球場外對出的軒尼詩道、莊士敦道及盧押道有多輛衝鋒車及警車停泊列陣，大部分警員身穿避彈衣。

修頓球場內户外檢測站如常運作，亦有市民在場打波。球場內外未見群眾聚集或帶同旗幟標語人士，但有警員向市民及記者截查。

▼3月4日 女工會遊行前警方巡查及放置鐵馬▼



香港婦女勞工協會原本於今日舉行遊行，是香港全面取消口罩令及限聚令等防疫措施後首個大型遊行。警方早前向主辦單位發出不反對通知書，根據申請書內容，參與人數預料約一百人。遊行隊伍原訂早上11時於灣仔修頓球場外集合起步，之後沿行人路西行，終點為政府總部東翼前地。不過，主辦單位已於昨晚通知警方取消遊行。

警方昨晚上召開記者會，表示接獲主辦方通知不會如期舉行遊行，警方指在主辦方平衡利弊後決定明日不舉行公眾活動後，警方早前發出的不反對通知書已無效，如有人到上述地方集結，或會違反「參與未經批准集結罪」。

警方強調不希望有市民以身試法，亦稱發現有不少人響應明日遊行，包括一些「暴力團伙」，警方基於保障國家安全、公共安全，有責任用適切措施阻止違法行為，會在相關地點部署足夠警力，對任何違法行為迅速果斷執法。